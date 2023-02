LASK lenkt ein: Doch Tagestickets für Salzburg-Match

Nach lauter Kritik an der Ticketpolitik des LASK legt der Fußballklub nun für das Heimspiel gegen Salzburg am 12. März in der neuen Raiffeisen Arena ab Dienstag (28. Februar) doch Tagestickets auf.

Allerdings muss dabei durchaus tief in die Tasche gegriffen werden, denn die Stehplätze waren schon im Vorfeld restlos ausverkauft.

Die günstigsten (Sitzplatz-)Karten gibt es in der ASK-Kurve um 40 Euro (Kinder 6 – 14 Jahre: 20,-). Auf der Familientribüne hinter dem Tor kostet der Eintritt € 50,- (25,-), einen Sitz auf der Schwarz-Weiß-Tribüne bekommt man um € 55,- (27,50).

