LASK nach Dosenöffner im Flow, aber auch bodenständig & kritisch

Platz drei in der Meisterrunde hat der LASK durch ein 4:0 über Austria Klagenfurt souverän abgesichert, nun geht der Blick der Athletiker insgeheim sogar in Richtung Rang zwei.

„Ein unglaublich schöner Tag, die Jungs machen sich seit Wochen sehr gut“, freute sich Trainer Didi Kühbauer nach dem letztlich klaren Erfolg. Bei diesem war der Führungstreffer von Ziereis per Kopf (51.) nicht nur für Kühbauer der „Dosenöffner“.

Danach konnte sich Torhüter Lawal, der Kapitän Schlager (Gehirnerschütterung) ersetzte, bei der einzigen Großchance der Austria durch Soto (68.) auszeichnen, ehe Zulj (71., 77.) und Flecker (86.) den klaren Erfolg herausschossen. „Nach der Führung sind wir wieder in den Flow gekommen“, strahlte Spielgestalter Robert Zulj.

„Reden kann jeder, es zählt am Sonntag“

Seinen Beitrag will er nicht überbewerten: „Wir haben nicht wegen Robert Zulj gewonnen, sondern weil wir es in der zweiten Halbzeit als Mannschaft gut gemacht haben.“ Zudem räumte er selbstkritisch ein, dass „es Einiges gibt, was wir besser machen müssen. Das 4:0 ist schön, aber vom Gefühl etwas zu hoch. Wir müssen am Boden bleiben“, betonte Zulj.

Mit einem möglichen Eingreifen in das Meisterschaftsrennen — in knapp zwei Woche kommt Tabellenführer Salzburg nach Linz — will sich der 31-Jährige (noch) nicht beschäftigen. „Wir sind erfolgshungrig, wollen so weitermachen. Aber reden kann jeder, es zählt wieder am Sonntag um 14.30“, so Zulj mit Blickrichtung „Retourmatch“ in Klagenfurt.

Fix ist durch den Cupsieg von Sturm aber: Bleiben die Athletiker Dritter, spielen sie im Europa-League-Play-off und wären bei einem Scheitern fix in der Gruppenphase der Conference League.

Von Roland Korntner