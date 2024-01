LASK schlug auf Transfermarkt zu: Berisha wird ein Athletiker

Der LASK präsentiert seinen ersten Neuzugang im Winter: Valon Berisha wird künftig das Trikot der Schwarz-Weißen überstreifen. Der 30-Jährige unterschrieb bei den Athletikern einen Vertrag über 2,5 Jahre bis Sommer 2026, wie der Klub mittels Aussendung bekannt gab.

Mit Berisha konnte der LASK einen international erfahrenen Mittelfeldspieler, der bereits in mehreren Top-Ligen seine Klasse unter Beweis gestellt hat, nach Linz holen. Der Kosovare stand bis Sommer in Frankreich bei Stade Reims unter Vertrag, in der vergangenen Saison war er nach Australien zu Melbourne City verliehen. In der französischen Ligue 1 brachte es der Teamspieler, der bislang 40 Mal für den Kosovo und 20 Mal für Norwegen auflief, auf insgesamt 37 Einsätze.

Internationale Karriere

Zuvor hatte Berisha seine Schuhe unter anderem für Lazio, Fortuna Düsseldorf und RB Salzburg geschnürt. In Salzburg bestritt er in sechs Jahren 167 Bundesligaspiele, verbuchte 31 Tore sowie 51 Assists und gewann fünf Mal den Meistertitel.

Diese eindrucksvolle Bilanz verhalf Berisha 2018 zu einem Transfer in die Serie A nach Rom, wo er sich 2019 zum italienischen Pokalsieger sowie zum Supercup-Champion krönte. Nun kehrt der Kreativspieler nach fünfeinhalb Jahren nach Österreich zurück.

“Die Aufgabe ist enorm reizvoll”

Berisha: „Ich war vom ersten Moment an emotionalisiert. Der LASK ist ein höchst attraktiver Klub und die Aufgabe ist für mich enorm reizvoll. Der Anblick der Raiffeisen Arena hat mich dann umgehend bestätigt und ich war sofort Feuer und Flamme. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre beim LASK und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“

Vujanovic: „Wir sind sehr froh, dass sich Valon Berisha für uns entschieden hat. Er bringt herausragende Fähigkeiten mit und passt mit seinen Stärken und seiner Spielweise perfekt in unser Anforderungsprofil. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Routine eine Führungsrolle übernehmen kann und unser Spiel weiter verbessern wird.“