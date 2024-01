LASK schlug auf Transfermarkt zu und holte Teamspieler

Fußball-Bundesligist LASK hat am Donnerstag auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen weiteren Stürmer engagiert: Wenige Tage, nachdem der 20-jährige Mittelstürmer Lucas Copado vom FC Bayern bis Sommer 2028 enggiert worden war, nahmen die Athletiker mit Metodi Maksimov einen weiteren Spieler unter Vertrag.

Der 21-Jährige wurde vom nordmazedonischen Erstligisten Shkendija Tetovo „langfristig“, wie es in einer Aussendung heißt, verpflichtet. Er wurde aber zunächst direkt weiter an den norwegischen Zweitliga-Klub Aalesunds FK weiterverliehen. Der Leihvertrag in Aalesund läuft aufgrund der in Norwegen ausgetragenen Ganzjahresmeisterschaft bis 31. Dezember 2024. Dort soll Maksimov Spielpraxis sammeln.

Trotz seines jungen Alters stehen bei dem Rechtsverteidiger bereits 94 Einsätze in der höchsten Spielklasse Nordmazedoniens zu Buche. Darüber hinaus feierte der 24-fache U21-Nationalspieler im Oktober 2022 sein Debüt für das A-Team seines Landes.

“Mit Metodi konnten wir einen äußerst spannenden Spieler verpflichten, der sehr gut in unser Profil passt. Es freut uns, dass es uns gelungen ist, ihn langfristig unter Vertrag zu nehmen. Für uns war wichtig, dass er die Möglichkeit hat, weitere Spielpraxis zu bekommen, um sich entsprechend weiterzuentwickeln.“