LASK stürzte Sturm von der Spitze

Von Tobias Hörtenhuber

Der Bundesliga-Schlager zwischen dem LASK und Sturm Graz begann mit einer Schweigeminute für den Samstagnacht tödlich verunglückten OÖ-Liga-Kicker Marko Varga.

Und so ruhig das Match auf dem neu verlegten Rasen der Raiffeisen Arena gestartet war, so turbulent gestalteten sich die ersten Minuten.

Nach 24 Sekunden stellte sich George Bello gegen Bryan Teixeira im Strafraum mehr als ungeschickt an — Elfmeter für Sturm Graz.

LASK-Keeper Tobias Lawal hielt den nicht gut geschossenen Strafstoß des Gefoulten (4.).

Graz-Treffer zählte nicht

Der vermeintliche Nachschuss-Treffer von William Böving wurde nach VAR-Check aberkannt, weil der Däne knapp zu früh im Sechzehner war (6.).

Nachdem sich die Aufregung gelegt, die LASK-Fans ihren Unterstützungsboykott beendet und Regen eingesetzt hatte, ließ Moses Usor die 15.900 Zuschauer erstmals jubeln (36.). Filip Stojkovic, der sich erst kürzlich seinen Stammplatz wieder erkämpft hatte, sorgte schließlich mit seinem ersten Saisontor für die 2:0-Halbzeitführung. Kurz vorher scheiterte allerdings der zweifache Assistgeber Robert Zulj mit einem in die Mitte geschossenen Elfmeter an Kjell Scherpen (44.). Davor brauchte es nach einer Attacke von Amadou Dante an Stojkovic einen VAR-Check.

In Hälfte zwei hatten die Hausherren bis zur 60. Minute alles unter Kontrolle — ja, bis Teixeira die Abwehr austanzte und „Joker“ Szymon Wlodarczyk für den Anschlusstreffer sorgte. Danach drückten die Steirer auf den Ausgleich, die größte (Doppel-)Chance hatte aber der LASK. Usor scheiterte allein vor Scherpen, der eingewechselte Husein Balic verfehlte beim Abpraller das leere Tor (85.). Damit war es dem Kapitän überlassen, den Deckel draufzumachen. Zulj vollendete einen Konter zum 3:1 (90.+1) — fehlt aber im Derby gegen Blau-Weiß am Sonntag wegen seiner fünften Gelbe Karte. „Über weite Strecken des Spiels waren wir sehr dominant und sind sehr glücklich, weil wir sehr viel investiert haben“, meinte Zulj im Sky-Interview.

Der LASK machte mit dem Erfolg Salzburg zum neuen Tabellenführer, den Linzern fehlen als Drittem vier Punkte auf die Mozartstädter und nur mehr zwei auf Sturm.