LASK-Trainer fordert in Hartberg einen Auftritt wie gegen Salzburg

Drei Tage nach dem blamablen Heimauftritt in der Raiffeisen Arena bekommt es der LASK erneut mit dem TSV Hartberg zu tun. Beim Gastspiel in der 28. Runde am Mittwoch (18.30 Uhr, live Sky Sport Austria) in der Oststeiermark wollen die Athletiker Revanche für die 1:3-Niederlage nehmen.

Mit der Partie in Hartberg wird die zweite Saisonhälfte im Finaldurchgang der Admiral Bundesliga eröffnet. Die bisherigen fünf Runden bescherten den Athletikern zwei Siege, ein Remis sowie zwei Niederlagen, was weiterhin Rang drei in der Tabelle bedeutet.

Um diesen zu behaupten, visieren die Schwarz-Weißen den ersten Auswärtserfolg in der diesjährigen Meistergruppe an. Zuletzt entführten die Oberösterreicher im Finaldurchgang im Mai 2021 aus Wolfsberg (4:0) drei Punkte.

Das Heimspiel am Sonntag verlief für den LASK nicht nach Wunsch, trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers von Florian Flecker blieben die Athletiker erstmals in der Meistergruppe vor eigenem Publikum ohne Punkte. Mit den gewonnenen Erkenntnissen im Gepäck wollen die Linzer nun beim zweiten Auftritt der Saison in Hartberg wieder ein anderes Gesicht zeigen.

Beide warten auf Sieg

Die Hartberger warten in diesem Kalenderjahr noch auf den ersten Heimsieg, auf die torlose Punkteteilung mit dem LASK im Februar folgten ein Remis gegen Sturm sowie jeweils eine Niederlage gegen Rapid und erneut gegen die Grazer. Die Schwarz-Weißen mussten in den vergangenen sechs Auftritten in der Fremde lediglich eine Niederlage einstecken und blieben in diesem Zeitraum viermal ohne Gegentreffer.

Obschon der letzte Auswärtssieg in der Oststeiermark knapp vier Jahre zurückliegt, spricht die Gesamtbilanz klar für die Elf von Cheftrainer Thomas Darazs. In 14 Gastspielen in der höchsten sowie zweithöchsten Spielklasse blieb der LASK bei sieben vollen Erfolgen sowie sechs Unentschieden lediglich einmal ohne Punktgewinn. Nicht zur Verfügung steht diesmal Branko Jovicic, der am Sonntag wegen einer leichten Muskelverletzung in der linken Wade ausgetauscht werden musste.

LASK-Cheftrainer Thomas Darazs zum Spiel: „Wir haben nach dem Heimspiel gegen Hartberg versucht herauszuarbeiten, welche Dinge wir besser machen können. Wir müssen definitiv besser auf Ballverluste vorbereitet sein und wir wollen mehr in den gegnerischen Strafraum kommen. Hartberg wird uns vor ähnliche Herausforderungen stellen wie am Sonntag. Um erfolgreich aus Hartberg zurückzukommen, werden wir aber auch von der Einstellung her zumindest eine Leistung bringen müssen wie im Spiel gegen Salzburg.“

Dem LASK fehlen in Hartberg die verletzten Profis Renner, Ljubic, Mustapha, Zulj und Jovicic.