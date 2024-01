LASK übersiedelte endgültig und holte Spieler von den Bayern

Fußball-Bundesligist LASK hat sich aus der Zweier-Mannschaft des FC Bayern München verstärkt. Die Linzer engagierten am Montag den 20-jährigen Mittelstürmer Lucas Copado bis Sommer 2028.

Der siebenfache deutsche Nachwuchsteamspieler hat im Herbst in der bayrischen Regionalliga in 17 Spielen zehn Tore und fünf Assists verbucht, im Jänner 2022 kam er einmal auch für die Bayern in der Bundesliga zum Einsatz.

Copado ist Sohn des ehemaligen Bundesliga-Spielers Francisco Copado und Neffe des langjährigen Bayern-Profis und ehemaligen Sport-Vorstands Hasan Salihamidzic.

Unterdessen setzten der Klub einen weiteren organisatorischen Meilenstein: Nach der Eröffnung der Raiffeisen Arena am 24. Februar übersiedelte am Montag die Profimannschaft sowie der gesamte Betreuerstab komplett ins neue Stadion.

Am Vormittag packten alle Kaderspieler und Trainer mit an, um den Umzug vom Trainingszentrum in Pasching in die Raiffeisen Arena zu vollenden. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit Spielern, Trainern, Staff und Büromitarbeitern betrat die Mannschaft am Nachmittag erstmals den Rasen am neu errichteten Trainingsfeld und absolvierte dort ihre erste Einheit.

Damit sind nun endgültig alle Abteilungen des Klubs in der Raiffeisen Arena unter einem Dach vereint. Die Athletiker werden nun sämtliche Trainingstage im Stadion verbringen und können dabei die vorhandene Infrastruktur inklusive des Spielerzimmerbereiches nutzen.