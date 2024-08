Der hoch gehandelte LASK und die WSG Tirol sind mit Auswärtserfolgen in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Linzer setzten sich am Samstag beim TSV Hartberg mit 2:1 (1:0) durch, die Wattener gewannen in Altach etwas überraschend ebenfalls mit 2:1 (1:0). Im Abendspiel standen einander in Wolfsberg im Kärnten-Derby noch der WAC und Austria Klagenfurt gegenüber.

