LASK-Vorfreude auf erstes Liga-Match in Raiffeisen Arena spürbar

„Das ist Heimat, jetzt sind wir wirklich angekommen“ — die Vorfreude und der Stolz waren LASK-Präsident Siegmund Gruber anzumerken, als er zum letzten Mal vor dem offiziellen Eröffnungsspiel am Freitag (20.30) eine Journalistenrunde durch die neue Raiffeisen Arena führte. Es passte, dass die schwarz-weißen Kicker zeitgleich ihre erste Trainingseinheit auf dem „heiligen Rasen“ abhielten.

Vom „geduldeten Mieter“ auf der Gugl wurde der LASK nach dem Abriss des alten Stadions im Jänner 2021 und dem Spatenstich am 9. Oktober 2021 nun endgültig zum Hausherren. „Jetzt sind wir derjenige, der entscheiden kann, wann aufgesperrt wird und wie der Rasen gemäht wird“, betonte Gruber.

Der Lieblingsplatz des 49-jährigen Klub-Chefs ist übrigens die ASK-Fantribüne hinter dem Tor, die mit 4500 (Steh-)Plätzen bereits ausverkauft ist. „Die Matches werde ich mir aber in unserer Skybox anschauen.“

Noch wird an einigen Ecken geschraubt, gespachtelt und gemalt, das 19.080 Zuschauer fassende Stadion ist aber längst matchfertig.

Arena hält deutschem Vergleich stand

„Das war unser vorrangiges Ziel, der Rest wird nun Zug um Zug fertiggestellt“, meinte Gruber. In Sachen Kosten ist er zuversichtlich, trotz der aktuellen weltweiten Krisen den Budgetrahmen weitgehend einhalten zu können. Mögliche Überschreitungen würden maximal „im einstelligen Prozentbereich“ liegen. Rein fürs Stadion wurden 65 Mio. Euro budgetiert, für die Zusatzeinrichtungen (u.a. Trainingsplätze, Büroräumlichkeiten oder Tagesrestaurant) 20 Mio. Euro.

Das „Soft-Opening“ am vergangenen Sonntag mit dem Testspiel der LASK-Frauen verlief zufriedenstellend. „Es gab das eine oder andere technische Problem, aber nichts, was wir nicht bis Freitag beheben können.“ Es waren oft ganz banale Dinge, die gefehlt haben — etwa die Mistkübel im Businessklub, weil Teile nicht geliefert wurden.

An nichts fehlen sollte es den Spielern und Betreuern, wenn in einem weiteren Schritt auch Tageszimmer, Aufenthaltsräume, Kraftkammer sowie Trainingsplätze fertig sein werden. Aber auch schon nach der ersten Übungseinheit zeigten sich die LASK-Kicker begeistert vom neuen Oval. „Es braucht sich im Vergleich zur zweiten deutschen Bundesliga vor keinem Stadion verstecken“, meinte der deutsche Abwehrchef Philipp Ziereis.

„Es gibt nichts Cooleres, als in so einem Stadion auflaufen zu dürfen. Noch dazu vor solchen Fans“, schwärmte Rene Renner. „Wir brennen alle auf das erste Spiel.“ Ob bei all der Begeisterung und Vorfreude nicht der Fokus auf Gegner Lustenau zu kurz kommt? „Nein, wir wissen was auf uns zukommt, wissen um ihre Stärken. Das Rundherum ist nur ein zusätzlicher Push für jeden.“

Kein Pokal für Schützen des Premierentors

Selbstläufer wird das Duell mit den Vorarlbergern gewiss keines, wie Trainer Didi Kühbauer weiß. „Lustenau wird auch nicht nur herkommen, um sich das Stadion anzuschauen.“ Nachsatz: „Aber wir haben vor, im ersten Spiel einen Dreier einzufahren.“ Wer dabei die Tore — vor allem das erste in der Raiffeisen Arena — schießt, sei ihm egal. „Es gibt keinen Pokal dafür. Ganz egal, so lange wir eines mehr als der Gegner schießen.“ Das wäre wohl auch ganz im Sinne der Fans.