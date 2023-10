LASK will Gunst der Stunde nutzen und Unserie gegen Bullen beenden

Erst einmal in RB-Ära verlor Salzburg drei Heim-Pflichtspiele in Folge

„Das ist eine Situation, die wir nicht gewohnt sind“, gab Salzburg-Trainer Gerhard Struber zu. Zuhause musste seine Mannschaft zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge einstecken.

Der LASK könnte den Bullen nun am Samstag (17) die dritte Heimpleite in Serie zufügen — das gab es in der Ära von RB erst einmal: Im Herbst 2020 unterlagen die Salzburger in der Champions League dem FC Bayern (2:6) und Atletico Madrid (0:2) sowie in der Bundesliga Sturm Graz mit 1:3. Auch in der Meisterschaft wäre dies ein seltener Fall, ging der Serienchampion vor heimischem Publikum erst zweimal (2011, 2014) hintereinander leer aus.

Lesen Sie auch

15 Pflichtspiele ohne Sieg

Die Linzer wollen nun die Gunst der Stunde nutzen, zumal die Ausfallliste bei den Salzburgern nach wie vor groß ist. „Unser Ziel ist, dort etwas mitzunehmen“, sagte LASK-Trainer Thomas Sageder. Allerdings kämpfen die Athletiker gegen eine lange Unserie: Seit 15 Pflichtspielen warten die Oberösterreicher auf einen vollen Erfolg gegen RB, der letzte gelang im Februar 2020 beim 3:2 in Wals-Siezenheim.

Wichtig sei, in allen Spielphasen mutig aufzutreten und „unsere Stärken auf den Platz zu bringen, um es Salzburg so schwer wie möglich zu machen“, erklärte Sageder vor dem Duell mit seinem ehemaligen Klub, für den er im Nachwuchs, bei RB Ghana sowie beim FC Liefering gearbeitet hatte. „Mit der Aufgabe in Salzburg wartet eine große Herausforderung auf uns, für die wir aber bereit sind.“

Zugleich kommt es zum ersten Wiedersehen mit Ex-Kapitän Alexander Schlager, der längst auch bei seinem neuen Klub zum absoluten Leistungsträger avancierte. Die Linzer müssen neben den Langzeitverletzten auf Branko Jovicic und Rene Renner verzichten.