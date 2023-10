Leipzig braucht gegen City „Topleistung und ein wenig Glück“

RB Leipzig hat am Mittwoch in der Fußball-Champions-League die Gelegenheit zu einer kleinen Wiedergutmachung. In der Vorsaison gingen die Sachsen im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City 0:7 unter, nun soll es gegen den Titelverteidiger im Spiel der Gruppe G vor eigenem Publikum anders laufen. Auf ein Erfolgserlebnis gegen einen prominenten Gegner hofft auch Borussia Dortmund in Pool F daheim gegen AC Milan.

Leipzig, so wie City mit einem Sieg in die „Königsklasse“ gestartet, muss DFB-Teamspieler Benjamin Henrichs und den schon länger fehlenden Dani Olmo vorgeben, bei den Gästen stehen unter anderem Kevin de Bruyne und Bernardo Silva auf der Ausfallsliste. Spürbar schwächer schätzt Leipzig-Trainer Marco Rose den englischen Meister dennoch nicht ein. „Wir kennen die Qualitäten von City. Wir brauchen eine absolute Top-Leistung und ein wenig Glück“, sagte der 47-jährige Coach der ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner.

Lesen Sie auch

Im bisher letzten Duell traf Erling Haaland binnen 35 Minuten fünf Mal. „Es gibt keinen besonderen Plan gegen ihn. Er ist von Natur aus schwer zu verteidigen. Wir müssen in jeder Situation wachsam sein und ich denke, wir können das“, betonte Rose, der Haaland aus gemeinsamen Zeiten in Salzburg und Dortmund kennt.

Für den Deutschen ist das Debakel vom vergangenen März weitgehend abgehakt. „Da kamen viele Sachen zusammen, wir waren mega unzufrieden. Auch wegen der Höhe. Doch wir haben jetzt eine neue Saison und sind ganz ordentlich drauf. Wir werden nicht die weiße Flagge hissen“, sagte Rose. Seine Mannschaft ist seit sieben Spielen ungeschlagen und holte am Samstag ein 2:2 gegen Rekordmeister Bayern München.

Manchester City kassierte zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge und musste obendrein am Dienstag die Reisepläne umschmeißen. Wegen eines Sturmtiefs flogen Haaland und Co. drei Stunden später als ursprünglich gebucht ab, das Abschlusstraining hatte Pep Guardiola mit seiner Truppe schon davor in Manchester absolviert.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Auf Leipzigs Ligarivalen Dortmund wartet ein Duell mit dem aktuellen Serie-A-Zweiten Milan. „Wir werden eine tolle Leistung abliefern“, versprach BVB-Trainer Edin Terzic, dem der ÖFB-Internationale Marcel Sabitzer wegen Adduktorenproblemen nicht zur Verfügung steht. Dortmund kassierte zum Champions-League-Auftakt eine Niederlage gegen Paris Saint-Germain, Milan holte gegen Newcastle ein 0:0. „Normalerweise benötigt man zehn Punkte, um weiterzukommen, das wollen wir schaffen“, meinte Terzic.