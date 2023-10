Liegt ein Fluch auf der Halle?

„Wir hatten ein super erstes Drittel. Es ist bitter, aber es war die richtige Entscheidung“, akzeptierte Salzburg-Stürmer Ali Wukovits den Spielabbruch beim Stand von 2:0 gegen die Vienna Capitals sowie die damit verbundene Neuaustragung, die bei 0:0 beginnt. Wieder einmal wurde die Eisfläche in der Wiener Halle zur Gefahr.

Linz trifft auf Innsbruck

Vor einem Jahr verhinderte eine defekte Füllstandsonde des seit der Halleneröffnung 1995 nicht modernisierten Kühlsystems eine Eisaufbereitung sowie wochenlang auch die Begegnungen in der ICE Hockey League.

Lesen Sie auch

Am Sonntag war eine Steckverbindung im Kühlsystem aufgebrochen, viel Kühlflüssigkeit trat aus und die Trockenlegung scheiterte. „Ich weiß nicht, ob ein Fluch über der Halle liegt“, meinte Capitals-Manager Franz Kalla gegenüber dem „Standard“. Nun muss die komplette Eisfläche abgetaut und neu aufgebaut werden.

Auch wenn die Wiener nun drei Auswärtsspiele haben, bleibt bis zur Heimpartie am 13. Oktober gegen Pustertal nicht viel Zeit. Zwei Tage später würden die Black Wings Linz — am Montag (19.15) in Innsbruck im Einsatz — bei den Capitals gastieren. „Im Normalfall dauert das fünf Tage, aber in Wien könnte das etwas länger dauern“, haderte Kalla.