Liga-Abschied aus Pasching: „Hoffe auf die nächste schöne Erinnerung“

Gegen Sturm will der LASK den 44. Sieg im 91. Match einfahren

Mit einer Saison ohne Niederlage in Pasching fixierte der LASK 2016/17 den Wiederaufstieg in die höchste Fußball-Spielklasse. Beim 3:0 gegen die Admira am 22. Juli 2017 wehte erstmals schwarz-weiße Erstliga-Luft durch die Raiffeisen Arena.

Mit Peter Michorl trug sich bei diesem Erfolg ein Akteur in die Torschützenliste ein, der 1938 Tage später auch beim letzten Liga-Match des LASK an dieser Spielstätte am Sonntag (17) gegen Sturm Graz auflaufen wird. 6009 Fans sorgen für ausverkauftes Haus und damit einen würdigen Rahmen.

Fast 50 Prozent der Matches gewonnen

Auch Kapitän Alex Schlager war als Ersatz von Pavao Pervan bereits 2017 mit dabei. Was verbindet er mit Pasching? „Schon vor sechs Jahren als ich hergekommen bin war das unsere Heimstätte. Es waren sehr viele schöne Erinnerungen dabei und ich hoffe, dass am Sonntag die nächste dazukommt.“ Die Aufgabe ist mit dem Tabellenzweiten allerdings keine leichte, doch die Statistik spricht zumindest für die Hausherren.

43 der 90 Bundesligaspiele in Pasching konnten gewonnen werden (26 Niederlagen, 21 Remis), zudem ist der LASK die einzige Mannschaft, die Sturm heuer in der Liga besiegen konnten (1:0).

Kühbauer will ein „Sehr gut“ verteilen

„Wir müssen ab der ersten Minute da sein“, betonte Trainer Dietmar Kühbauer. Eine erste Halbzeit wie gegen Rapid letztes Wochenende könne man sich nicht leisten. „Don Didi“ gab sich aber betonte zuversichtlich, das Jahr dank eines Sieges mit einem „Sehr gut“ abzuschließen und den Rückstand auf Sturm auf drei Punkte zu verkürzen: „Wenn wir unser Spiel durchziehen, sind wir nur schwer zu schlagen.“

Den letzten Auftritt der Athletiker in Pasching vor dem Umzug in die top-moderne Arena auf der Gugl ist dann bekanntlich das Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt am 5. Februar 2023.

Von Tobias Hörtenhuber