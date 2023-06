Lil Zoo holt bei European Games Bronze im Breaking

Der Österreicher Lil Zoo hat bei den European Games in Polen die Bronzemedaille im Breaking gewonnen. Der 29-Jährige stieg am Dienstag in Nowy Sacz im Viertelfinale dank einer Oberschenkelmuskel-Verletzung seines französischen Gegners Lagaet auf und musste sich anschließend im Semifinale dem Niederländer Menno mit 0:3 geschlagen geben. Im Kampf um Bronze setzte sich Lil Zoo gegen den Niederländer Lee mit 2:1 durch.

Der gebürtige Marokkaner, der abseits seines Szene-Namens Fouad Ambelj heißt und in Tirol wohnt, hatte am Montag alle drei Vorrunden-Battles für sich entschieden. Österreich hält damit bei den European Games bei 13 Medaillen – fünf Mal Gold, zwei Mal Silber und sechs Mal Bronze.

Die Trendsportart Breaking wird im kommenden Jahr in Paris erstmals bei Olympischen Spielen in den Fokus rücken. Die Sieger der European Games bei Frauen und Männern heimsten je einen Startplatz für die Spiele ein. In der Frauen-Konkurrenz war Österreich nicht vertreten.