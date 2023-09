Linz als „Qualifying“ für Stockholm

Fußball-Nationalteam empfängt am Donnerstag in der Raiffeisen Arena Moldau

164 Tage nach dem 2:1 im Rahmen der EM-Quali gegen Estland kehrt Österreichs Fußball-Nationalteam am Donnerstag (20.30/live Servus TV) wieder in die Linzer Raiffeisen Arena zurück. Das Testspiel gegen Moldau, die Nummer 164 der FIFA-Weltrangliste, dient als Generalprobe für den Quali-Hit am Dienstag in Stockholm gegen Schweden.

„Es wird im Hinblick auf dieses Duell auch eine Art Qualifying“, erklärte Teamchef Ralf Rangnick. Für das Rennen in Skandinavien steht Kapitän David Alaba selbstverständlich in der ersten Startreihe und wird deshalb nicht von Beginn an auflaufen.

Lesen Sie auch

„Je nach Spielverlauf wird er vielleicht gar nicht zum Einsatz kommen, um für Schweden völlig ausgeruht zu sein“, erklärte der Teamchef. Das Kapitänsamt übernimmt wie schon beim Estland-Duell wieder Bayern-Legionär Konrad Laimer. „Das ist natürlich eine große Ehre“, betonte der 26-Jährige.

„Nehmen das Spiel ernst“

Der auch versichert, dass die Partie gegen den Fußball-Zwerg nicht auf die leichte Schulter genommen wird. „Wenn man nicht immer bei 100 Prozent ist, ist das nie gut. Das Spiel muss man genau so ernst nehmen. Wenn man mit so einer halben Einstellung ins Spiel und in die Zweikämpfe geht, passiert auch eher was“, betonte Laimer und ergänzte: „Wir wollen die bestmögliche Leistung auf den Platz bringen. Es liegt auch in meiner Verantwortung, dass das passiert.“

Mithelfen wird dabei auch Marko Arnautovic. „Er wird sicherlich eine Halbzeit spielen“, erklärte Rangnick. Der Deutsche hätte am Donnerstag dennoch gerne mehr Möglichkeiten zu tauschen. Laut den Statuten der UEFA sind in Freundschaftsspielen nur sechs Wechsel erlaubt: „Ich verstehe die Regel nicht. Ich würde gerne elf Mal wechseln.“

Zur Einstimmung gab’s am Mittwoch noch einen Grill-Abend in Windischgarsten. Auf „exzessiv Alkohol“, wie der Trainer betonte, wurde freilich verzichtet. Der Siegesdurst sollte also auch am Donnerstag noch gegeben sein.

Von Christian Baumberger