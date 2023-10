Linz gegen Innsbruck wird Klassiker

Nur 15 Stunden nach dem verwandelten Matchball im AVL-Topduell gegen TI Volley aus Tirol kletterten die „Steelgirls“ am Montag schon in den Bus in Richtung Slowakei. Dort steht für die Oberbank Steelvolleys Linz-Steg am Dienstag (17) das Erstrunden-Rückspiel im Challenge Cup gegen Trnava auf dem Programm.

Kurios: Gelingt der Aufstieg — wozu nach dem 3:0-Heimsieg zwei Satzgewinne reichen — kommt es in Runde zwei (ab 7. November) wohl schon zum nächsten Kräftemessen mit Supercup-Sieger Innsbruck. TI behielt gegen Brusno (SVK) in Spiel eins ebenfalls klar mit 3:0 die Oberhand.

Lesen Sie auch

Gelingt nächster Schritt?

Doch daran wollte bei den Linzerinnen noch keiner denken. Am Montag stand einmal zur Regeneration und Gewöhnung an die Halle ein lockeres Training in Trnava auf dem Programm. Am Dienstag wird noch eine kurze, intensive Einheit abgehalten.

Im Match soll dann der nächste Schritt nach vorne gelingen. „Solche Spiele helfen einfach, uns als Team zu finden“, blickte Co-Trainer Florian Stangl nochmals auf die sonntägige Supercup-Revanche zurück. Bei dieser kehrte übrigens Andrea Duvnjak nach einer Bauchmuskel-Verletzung als „Joker“ wieder aufs Feld zurück.

Von Tobias Hörtenhuber