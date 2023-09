Linz-Gegner zittert um die Existenz

Vor Match in Vorarlberg wurde bekannt, dass dort der Hauptsponsor geht

Noch bevor die aktuelle Saison in der Eishockey-Liga in die zweite Woche startet, gibt es bereits die ersten Diskussionen darüber, wie denn das Teilnehmerfeld des multinationalen Wettbewerbs in der kommenden Spielzeit aussehen könnte.

Im Mittelpunkt steht dabei mit den Pioneers Vorarlberg auch am Freitag (19.30) der Gegner der Linzer Black Wings. Der Vertrag mit Hauptsponsor Bemer läuft nach der Saison aus. „Ein weiteres Engagement über diesen Zeitraum hinaus ist aktuell nicht geplant“, bestätige das Unternehmen die schon anhaltenden Gerüchte gegenüber der „Neuen Vorarlberger Tageszeitung“.

Lesen Sie auch

Kristler mit Comeback

Das Team von Trainer Philipp Lukas, in dem Stürmer Andreas Kristler am Freitag sein Comeback nach vierwöchiger Verletzungspause feiert, kümmert das freilich wenig. Für den Klub aus dem Ländle sei der Partner aber essenziell, wie mehrere Liga-Insider bestätigten.

Indes flammte zuletzt auch wieder ein mögliches Interesse des slowakischen Top-Klubs Slovan Bratislava an einer Teilnahme an der ICE Liga ab der kommenden Saison auf. Der Traditionsklub aus dem Nachbarland, der zwischen 2012 und 2019 Teil der russischen Top-Liga KHL war, gilt nach wie vor als eine der besten Adressen im europäischen Eishockey.

„Wir sind mit Slovan in einem freundlichen Austausch. Bis 15. Jänner läuft die Frist für Aufnahmeansuchen“, informierte ICE-Manager Christian Feichtinger auf VOLKSBLATT-Anfrage.

Von Christian Baumberger