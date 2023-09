Linz verwandelte sich in große Fußball-Partyzone

Ab den Mittagsstunden führte in Linz am Donnerstag kein Weg an ihnen vorbei. Schon Stunden vor dem Match stimmten sich Tausende Fußballfans im Herzen der Stadt auf den Kracher in der Europa League zwischen dem LASK und Liverpool ein und machten Linz zu einer einzigen großen Fußball-Partyzone.

Und das alles ohne Gehässigkeiten, Scharmützeln, Pöbeleien, oder gar Raufereien. „Alles friedlich, genau so soll es ein“, strahlte auch der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter, der sich mehrere Male direkt am Hauptplatz mit englischen Kollegen ein Bild der Lage gemacht hatte. Klar in der Überzahl waren natürlich die Fans des FC Liverpool, die aus allen Teilen Europas zum Spiel nach Oberösterreich reisten. „Wir kommen extra aus der Schweiz, verpassen in den internationalen Bewerben kaum ein Spiel des Teams“, erklärte „Reds“-Fan Jonathan aus der Nähe von Basel.

Dominierend war am Donnerstag aber freilich die englische Sprache. So freute sich mit Carl ein direkt aus Liverpool mitgereister Schlachtenbummler, dass sein Team heuer anstelle der Champions in der Europa League antritt.

„Ich bin seit 1998 mit Liverpool quer durch Europa unterwegs“, erzählte der 58-Jährige und ergänzte: „In der Champions League hast du irgendwann einmal alles gesehen und bist meist in Städten unterwegs, die du schon kennst. Würde Liverpool nicht hier spielen, wäre ich in meinem Leben nie nach Linz gekommen“, betonte der leidenschaftliche Fan, der sich mit den LASK-Anhängern prächtig unterhielt.

Stimmgewaltige Engländer

Aber nie allzu lange, denn an jeder Ecke des Hauptplatzes stimmten sich die Fans von der Insel mit ihren kreativen Gesängen aufs Match ein. „Wahnsinn, was die für einen Wirbel machen. Und das alles ohne Schmähgesänge gegen den Gegner. Wirklich beeindruckend“, staunte auch LASK-Anhänger Dominik aus Marchtrenk, der sich schon Tickets für das Rückspiel in England gesichert hat und sich mit seinem Bruder Kevin auf das Spiel eingestimmt hatte. „Ein Pflichtspiel gegen Liverpool fühlt sich unglaublich an.“

Von Christian Baumberger