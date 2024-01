Linzer Damen-Tennisturnier freut sich auf den nächsten Superstar

Sie ist ein absoluter Publikumsliebling der WTA-Tour, gehörte bereits zu den Top drei der Weltrangliste und wurde nun zur „Comeback-Spielerin des Jahres 2023“ gekürt: Das ukrainische Tennisass Elina Svitolina wird heuer beim Upper Austria Ladies Linz aufschlagen!

„Ich habe mich sehr über die News gefreut, dass Linz ein 500er-Upgrade bekommen hat. Das Event hat es sich sehr verdient. Es ist ein legendäres europäisches Hallenturnier mit großer Tradition, einem tollen Publikum und echter Wohlfühlatmosphäre“, erklärte die 29-Jährige. Sie nimmt zum zweiten Mal in ihrer Karriere am Linzer Damentennis-Klassiker teil: „Zuletzt habe ich im Jahr 2013 hier aufgeschlagen, da wurde es endlich Zeit, dass ich zurückkehre!“

Svitolina sammelte bereits 17 WTA-Titel und verdiente knapp 20 Millionen Euro an Preisgeld. Sie kehrte im April 2023 nur fünfeinhalb Monate nach der Geburt ihrer Tochter Skaï auf die WTA-Tour zurück und spielte eine furiose Comeback-Saison, gekrönt mit dem WTA-Titel in Straßburg, dem Halbfinaleinzug in Wimbledon und der Viertelfinalteilnahme bei den French Open. Verdientermaßen wurde sie kürzlich von der WTA als „Comeback Player of the Year“ ausgezeichnet.

Auch zu Jahresbeginn 2024 präsentierte sich Svitolina in Topform: In Auckland (NZL) musste sie sich am Sonntag erst im Finale in drei Sätzen der ehemaligen Linz-Siegerin „Coco“ Gauff geschlagen geben (7:6, 3:6, 3:6).

Aktuell wird die ehemalige Weltranglisten-Dritte auf Rang 23 geführt. Verheiratet ist sie seit Sommer 2021 mit dem französischen Fanliebling Gael Monfils, die beiden gelten als Traumpaar der Tennisszene. Die gemeinsame Tochter Skaï wurde im Oktober 2022 geboren.

Svitolina hat seit 2019 eine eigene Stiftung, die Elina Svitolina Foundation, mit der sich die Frau aus Odessa sehr stark für die Förderung ukrainischer Tennistalente engagiert. Ihr Kindheitsidol war US-Star Andre Agassi, dem sie mit ihrer Spielweise etwas ähnelt. Die Konterspielerin Svitolina kann die Bälle sehr früh nehmen, spielt gern mit dem Tempo der Gegnerin, ist extrem laufstark, konstant und hat viel Finesse in ihrem Spiel.

„Sehr charmante Stadt“

Linz-Turnierdirektorin Sandra Reichel streute Svitolina Rosen: „Elinas Tennis auf dem Platz ist inspirierend und mitreißend, aber genauso ist sie eine unheimlich beeindruckende Persönlichkeit neben dem Platz. Ich bewundere sehr, wie selbstverständlich sie ihre Doppelrolle als Mutter und Weltklasse-Athletin meistert, für ihr soziales Engagement und dafür, dass sie einerseits ein großes Entertainment-Talent besitzt und zugleich ein sehr reifer Mensch von großer Ernsthaftigkeit ist. Ich bin sehr happy darüber, sie bei uns in Linz präsentieren zu können!“

Bei Svitolina ist die Vorfreude auf ihr Linz-Comeback ebenfalls groß: „Ich mag Österreich mit seiner Kultur und seiner Natur. Linz ist eine sehr charmante Stadt.“

LINZ AG bleibt an Bord

Eine Erfolgsmeldung gibt es auch mit Blick auf wichtige Partnerschaften: Die LINZ AG bleibt als tragende Säule eng an der Seite des Upper Austria Ladies Linz.

Die Auslosung des Turniers wird am 28. Jänner im modernen Logistikpark im Linzer Hafen stattfinden. Dieser stand erst im Herbst 2023 im Blickpunkt, am 20. September 2023 fand nämlich die große Eröffnung im Hafenpark statt. Der 3600 Quadratmeter große Freizeitpark befindet sich in 18 Metern Höhe, am Dach jener Halle, in der die Auslosung über die Bühne gehen wird.

Die Turnier-Auslosungen in Linz sind nicht zuletzt dank der LINZ AG, die immer wieder spannende Plätze für die Zeremonie anbieten kann, ein Erlebnis.

Auch in der Turnierwoche selbst ist die LINZ AG im Design Center vertreten, am Infotainment-Stand spielt das auch fürs Turnier wichtige Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Die LINZ AG ist diesmal auch mit einer Trinkwasser-Bar vertreten.

„Als Unterstützerin der ersten Stunde freut sich die LINZ AG über die Aufwertung des Linzer Damentennis-Turniers zu einem WTA-500-Event. Heuer werden die aktuell Besten der Besten im Design Center aufschlagen und wir freuen uns sehr, dass wir wieder vielen unserer Kunden den Gratiseintritt ermöglich können. Das entsprechende Gewinnspiel läuft auf www.linzag.at noch bis 12. Jänner“, betonte Erich Haider, Generaldirektor der LINZ AG. „Das Upper Austria Ladies Linz setzt an der großen Breitenwirkung von Tennis an und verknüpft den Spitzensport mit Wirtschaft, mit Frauenförderung oder – seit 2023 als Green-Event – mit dem Klimaschutz. Wir sind daher aus mehreren Gründen sehr gern wieder mit an Bord. Ich wünsche allen Spielerinnen einen erfolgreichen Aufenthalt in Linz, der Turnierleitung eine gelungene Woche und allen Fans spannende Matches im Linzer Design Center.“