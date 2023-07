Linzer Geschwister im EM-Einklang

Wasserski-Asse Nici und Dominic Kuhn greifen bei den Titelkämpfen an

Im Vorjahr eroberte Wasserski-Ass Nicola Kuhn mit Bronze im Trickbewerb sensationell die erste EM-Medaille einer rot-weiß-roten Frau seit 22 Jahren. Nun stehen für die Linzerin in San Gervasio (ITA) die nächsten Titelkämpfe ins Haus, jedoch unter neuen Voraussetzungen.

„Die Erwartungen sind natürlich schon sehr hoch, doch aufgrund der enormen Dichte halte ich dieses Mal eine Medaille für nicht sehr realistisch“, erklärte die 23-Jährige, die in den Qualifikationen am Freitag (Trick) und Samstag (Slalom) erst einmal ins Finale der besten Zwölf einziehen will.

Unter den Kontrahentinnen wird ihr nach dem Bronze-Coup größerer Respekt zu teil. „Ich werde irrsinnig wahrgenommen. Es wissen jetzt alle wer ich bin und schauen mir auch beim Training gerne zu“, betonte Kuhn, die sich gemeinsam mit ihrem Bruder Dominic (19) seit über einer Woche gezielt in Italien auf die EM vorbereitet.

In den Trick-Bewerben sind sie beim jeweils anderen am Boot und halten das Seil. „Wir vertrauen uns blind und ich fühle mich am besten, wenn er dabei ist.“

Ihrem jüngeren Bruder, der aktuell ebenfalls stark in Form ist, traut Nici auch die ein oder andere Finalteilnahme zu. „Obwohl sein Fokus natürlich auf der U21-EM im August in Frankreich liegt.“

