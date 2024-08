Linzer Handballer wollen im Supercup dem Umbruch trotzen

Das Duell Meister gegen Cupsieger, das ist auch im österreichischen Handball der Knaller zur Saisoneröffnung und die große Chance, mit nur einem Sieg den nächsten Titel einzufahren.

Diese Möglichkeit bietet sich am Samstag (20.20 Uhr) in der heimischen Sport Mittelschule Linz Kleinmünchen dem rot-weiß-roten Champion HC Linz AG in einem Duell mit Westwien.

Geht es nach der Papierform, dann sich die Oberösterreicher als Meister natürlich Favorit gegen den Cupsieger und Wiederaufsteiger in die HLA.

Allerdings musste Trainer Milan Vunjak die Mannschaft über den Sommer komplett umbauen: Nach den Abgängen von Mislav Grgic, Arnad Hamzic, Nicolas Paulnsteiner oder auch Elias Derdak haben die Linzer neue Spieler verpflichtet:

Mit Rückraumspieler Roberts Rancans, Flügelspieler Matija Car und Kreisläufer Sinan Alkic sind drei Neuzugänge im Kader der Linzer. Zudem haben die Future-Team-Spieler Timo Paul Hellrung, Boris Mitterrutzner, Simon Klewein und Stefan Weinmann den Sprung in die erste Mannschaft geschafft.

Westwien wiederum hat sich durch die Rückkehr von Elias Derdak verstärkt, zudem steht nach dem Karriereende von Torhüter Sandro Uvodic mit Predrag Mijatovic ein neuer Mann zwischen den Pfosten.

Dementsprechend vorsichtig äußerte sich Milan Vunjak im Vorfeld: „Wir erwarten ein hartes und ausgeglichenes Spiel. Westwien ist eine Mannschaft mit viel Energie und vollem Einsatz, sehr eingespielt mit vielen super talentierten Spielern. Es ist klar, dass wir nur dann eine Chance haben, den Supercup zu gewinnen, wenn wir 60 Minuten lang fokussiert und mit absoluter Bereitschaft spielen“, so der Trainer der Linz

Nachsatz: „Wir müssen einfache Lösungen für ihre aggressive Verteidigung im Angriff finden und in unserer Verteidigung stabil, fest und entschlossen sein. Unser Ziel ist es, nach dem Meisterpokal auch den Supercup-Titel nach Linz zu holen“, so Vunjak.

Auf der anderen Seite meinte mit Roland Marouschek, der Trainer von Westwien: “Als Cup-Sieger dürfen wir den regierenden Meister HC LINZ AG fordern. Die Linzer sind selbstverständlich klarer Favorit, wir sind stolz, dabei sein zu können, wollen ein gutes Spiel bieten und sehen dies als weiteren Schritt in der Entwicklung unserer Spieler und der Mannschaft.“

Im Supercup der Damen kommt es am Samstag (17.45 Uhr), quasi als Vorspiel in Linz Kleinmünchen, zum Duell Hypo Niederösterreich gegen WAT Atzgersdorf.