Linzer Rückkehr auf große Bühne

Zwei turbulente Eishockey-Jahre, mit den Black Wings Linz am Tabellenende, sind Geschichte, betreten die Stahlstädter am Dienstag (19.45) in Bozen wieder die Play-off-Bühne.

„Wir haben einen Weg zurück gefunden“, ist Headcoach Philipp Lukas stolz auf sein Team, welches gegen Graz nach der Auftaktniederlage mit dem Rücken zur Wand stand und eindrucksvoll zurückschlug.

Schnelle Regeneration

„Das war ein Lernprozess für uns. Entscheidend waren unsere Special Teams und die Leistungsträger, die zum richtigen Zeitpunkt geliefert haben“, analysierte Lukas.

Exemplarisch stehen dafür Torhüter Rasmus Tirronen (47 von 49 Schüssen in den zwei Spielen gehalten) und Kapitän Brian Lebler — vier Tore, zwei Assists.

Diese mannschaftliche Geschlossenheit gepaart mit der individuellen Qualität wird es auch gegen Bozen benötigen. „Sie sind ein Titelkandidat“, nahm Lukas die Außenseiterrolle im vierten Play-off-Aufeinandertreffen mit den Italienern an.

Die dichte Taktung verlangte schnell zu regenerieren. Einem freiwilligen Eis-Training in Linz folgte bereits am Montag die Busreise nach Bozen, wo am Dienstag die Abschlusseinheit stattfindet. „Das sind die Play-offs“, gibt es von Lebler und Co. jedoch kein Hadern, sondern nur Vorfreude auf das Viertelfinale.

Von Daniel Gruber