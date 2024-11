Liverpool nach 2:0-Sieg gegen Real in CL weiter makellos

Liverpool hat das Spitzenspiel in der Champions League gegen Titelverteidiger Real Madrid gewonnen und damit die Tabellenführung in der Fußball-Königsklasse behauptet. Der Premier-League-Spitzenreiter setzte sich am Mittwoch gegen ersatzgeschwächte Madrilenen mit 2:0 (0:0) durch und ist nach der fünften Runde der Ligaphase als einziges Team weiter makellos. Trainer Adi Hütter kassierte mit AS Monaco hingegen eine bittere 2:3-Niederlage gegen Benfica Lissabon.

Für Liverpool trafen Alexis Mac Allister (52.) mit einem platzierten Schuss ins lange Eck und „Joker“ Cody Gakpo (77.) per Kopf nach einem Eckball. Zuvor war Real-Torjäger Kylian Mbappé mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Liverpool-Tormann Caoimhin Kelleher gescheitert (61.), wenig später verschoss auch Reds-Stürmer Mohamed Salah (70.) vom Punkt.

Die Mannschaft von Trainer Arne Slot revanchierte sich damit auch zumindest ein wenig für die beiden Final-Niederlagen 2018 und 2022. Zuvor war Liverpool in acht Spielen gegen die Königlichen kein Sieg gelungen. Real war allerdings mit Verletzungssorgen an die Anfield Road gereist, neben den Langzeitverletzten wie David Alaba, Dani Carvajal oder Eder Militao fielen auch Torjäger Vinicius Jr. und Rodrygo aus. Für die Spanier war es schon die dritte Niederlage in der Ligaphase, mit sechs Zählern liegen sie als 24. gerade noch auf Kurs in Richtung Aufstieg in die Play-offs.

Wechselbad der Gefühle für Hütter

In Monaco erlebte Hütter ein Wechselbad der Gefühle. Eliesse Ben Seghir (13.) brachte die Gastgeber im Fürstentum in Führung, ehe es nach dem Seitenwechsel Schlag auf Schlag ging. Evangelos Pavlidis (48.) glich für die Portugiesen aus, dann wurde je ein Tor von Monaco (50.) und Benfica (54.) wegen Abseits aberkannt. In der 58. Minute flog der Monegasse Wilfried Singo mit Gelb-Rot vom Platz, trotzdem ging die Hütter-Elf durch einen wuchtigen Schuss von Soungoutou Magassa (67.) wieder in Führung. Benfica drehte die Partie aber in der Schlussphase durch die beiden Joker Arthur Cabral (84.) und Zeki Amdouni (88.) und fügte der Hütter-Truppe die erste Niederlage zu.

Borussia Dortmund tat sich gegen ein defensives Dinamo Zagreb lange schwer, gewann am Ende aber ungefährdet mit 3:0. Jamie Gittens erlöste den BVB in der 42. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss, Ramy Bensebaini (62.) und Serhou Guirassy (90.) erhöhten. Für die Dortmunder, bei denen ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in der 61. Minute ausgewechselt wurde, war es der vierte Sieg im fünften Spiel.

Roter Stern schoss Stuttgart ab

Der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart musste sich auswärts Roter Stern Belgrad hingegen überraschend klar mit 1:5 geschlagen geben. Für die Serben waren es die ersten Punkte in der Ligaphase. ÖFB-Verteidiger Stefan Posch kassierte mit Bologna eine 1:2-Niederlage gegen Lille. PSV Eindhoven entschied ein dramatisches Spiel gegen Schachtar Donezk nach 0:2-Pausenrückstand noch mit 3:2 für sich.