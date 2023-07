Lokalderbys für den guten Zweck

Die Idee wurde von Real Madrids Präsidenten Florentino Perez geklaut. Während der spanische Funktionär mit dem Plan einer europäischen Superliga aber krachend gescheitert war, machten es die Funktionäre der Fußball-Unterhaus-Klubs aus Molln und Schlierbach deutlich besser und gründeten vor zwei Jahren die „Dorfplatz Super League“.

Heuer musste aufgrund des Erfolgs mit Sierning sogar ein dritter Standort dazugenommen werden. Auf den drei Sportplätzen kämpfen die Klubs in der Vorrunde am Freitag (ab 17) um ein Ticket für die Finalspiele am Samstag. „Es geht uns um den Spaß am Fußball“, erklärte Mollns Sektionsleiter Florian Fröhlich.

Auf dessen Sportplatz die Klubs aus Windischgarsten, Spital und Ried/Traunkreis um den Wanderpokal spielen. Während es in Sierning zu den Derbys mit Aschach, Waldneukirchen und Adlwang kommt, empfängt Schlierbach Pettenbach, Micheldorf und Kremsmünster. Auf Eintrittsgelder wird an den Austragungsorten verzichtet.

Die Klubs bitten stattdessen um freiwillige Spenden. Der gesammelte Betrag wird in jeder Gemeinde dann dem guten Zweck zugeführt. In Sierning unterstützt man etwa damit einkommensschwache Familien und greift diesen bei den Kosten für Schulsportwochen und Skikurse unter die Arme. „Als Sportverein haben wir einen sozialen Auftrag. Da helfen wir gerne“, betonte Obmann Christoph Dietachmair.

Von Christian Baumberger