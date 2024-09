Machbares CL-Quali-Los für Meister St. Pölten

Österreichs Fußball-Frauen-Meister SKN St. Pölten hat ein machbares Los auf dem Weg zur dritten Champions-League-Teilnahme in Folge erhalten. Wie die Auslosung am Montag in Nyon ergab, duellieren sich die „Wölfinnen“ im Kampf um ein Ticket für die Königsklasse mit dem slowenischen Meister ŽNK Mura. Das Hinspiel geht am 18. oder 19. September in St. Pölten über die Bühne, das Rückspiel findet eine Woche später statt.

Mura hat in Slowenien eine ähnlich dominante Position im Frauenfußball wie St. Pölten in Österreich, es treffen zwei Serienmeister aufeinander. In die Champions-League-Gruppenphase haben es die Sloweninnen im Gegensatz zur Truppe von SKN-Trainerin Liese Brancao allerdings noch nicht geschafft.

Die Arsenal-London-Spielerinnen Manuela Zinsberger und Laura Wienroither bekommen es in der letzten Quali-Phase mit dem schwedischen Club BK Häcken zu tun. Marina Georgieva und die Fiorentina treffen auf den VfL Wolfsburg, die AS Roma und Verena Hanshaw bekamen Servette Genf zugelost.