Machtdemonstration von Vingegaard bei Tour-Zeitfahren

Mit einer Machtdemonstration am Mont Blanc hat Radstar Jonas Vingegaard einen großen Schritt zur Titelverteidigung bei der Tour de France gemacht. Der Däne fügte seinem Rivalen Tadej Pogacar am Dienstag eine schwere Niederlage im Einzelzeitfahren auf der 16. Etappe zu und verteidigte das Gelbe Trikot eindrucksvoll. Im Kampf gegen die Uhr war Vingegaard 1:38 Min. schneller als der Slowene und hat auf diesen nun 1:48 Min. Vorsprung. Felix Gall gelang der Sprung in die Top Ten.

Der Osttiroler legte die 13.-beste Zeit auf der bergigen, 22,4 km langen Strecke hin. Im Ziel hatte er 3:40 Min. Rückstand auf Vingegaard. „Ich habe mich auf die zwei Anstiege konzentriert und jetzt gar nicht groß versucht, in die Flachstücke zu viel Energie reinzustecken. Das ist mir gelungen“, erzählte der 25-Jährige, der am letzten Anstieg vom Zeitfahr- aufs Straßenrad wechselte. „Aber das ist super schnell gegangen.“

In der Gesamtwertung machte Gall damit einen Platz gut und ist nun Zehnter. „Ich kann mehr als zufrieden sein mit dem heutigen Tag, jetzt wieder zurück in den Top Ten. Mittlerweile sind da die Abstände doch recht groß. Da müssen wir sehen, wie viel noch möglich ist.“

Vingegaard war nach seinem Husarenritt erleichtert. „Ich habe mich großartig gefühlt. Das war das beste Zeitfahren, dass ich jemals gefahren bin. Ich bin sehr stolz, was ich geschafft habe“, so der Titelverteidiger. „Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Heute habe ich mich selbst überrascht.“ Von einer Vorentscheidung wollte sein Teamchef Richard Plugge noch nicht sprechen: „Die Tour ist erst entschieden, wenn der Bus mit Pogacar Richtung Slowenien abfährt.“ Enttäuscht zeigte sich der Kontrahent: „Heute hatte ich nichts mehr entgegenzusetzen. Es war nicht mehr bester Tag“, meinte Pogacar.

Vingegaard fuhr am Dienstag im Express-Tempo auf der zum Schluss stark ansteigenden Strecke in den Alpen. „Unterwegs dachte ich, mein Leistungsmesser spinnt. Die Zahlen waren so hoch“, sagte der 26-Jährige. Dabei war Pogacar gut unterwegs, was schlussendlich zu Rang zwei im Ziel in Combloux reichte – samt großen Vorsprung auf den drittplatzierten Belgier Wout van Aert. Der Däne war jedoch diesmal außer Reichweite. „Ich bin heute der Erste der Menschen“, sagte van Aert anerkennend im Ziel.

Vingegaard, der seit der sechsten Etappe das Gelbe Trikot trägt, verschaffte sich damit einen enormen zeitlichen und psychologischen Vorsprung für die restlichen fünf Etappen. Am Mittwoch steht die Königsetappe zum Col de la Loze auf dem Programm. „Morgen kann noch sehr, sehr viel passieren. Ich bin bereit für die große Schlacht“, kündigte Gall an. Die 17. Etappe, die 5.000 Höhenmeter bereithält, könnte im Duell um den Gesamtsieg zu einer Vorentscheidung führen. Das Teilstück auf den 166 Kilometern zwischen Saint-Gervais Mont-Blanc und Courchevel gilt als eine der schwierigsten bei der Frankreich-Rundfahrt.