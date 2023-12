ManCity beendet Negativlauf mit 2:1-Sieg in Luton

Meister Manchester City hat seine Ergebniskrise in der englischen Fußball-Premier-League hinter sich gelassen. Nach zuletzt vier Ligaspielen ohne Sieg erkämpfte sich das Starensemble von Pep Guardiola am Sonntag nach Rückstand einen 2:1-Erfolg bei Luton Town. Die „Citizens“ drehten die Partie beim Aufsteiger auch ohne ihren am Fuß verletzten Torjäger Erling Haaland dank Toren von Bernardo Silva (62.) und Jack Grealish (65.).

Der Rückstand des Tabellenvierten auf Spitzenreiter Liverpool beträgt vier Punkte, jener auf Vizemeister Arsenal deren drei. Für City war es der erste Ligasieg seit Anfang November. Erst am Mittwoch hatte es eine 0:1-Pleite gegen den Überraschungsdritten Aston Villa gesetzt. In Luton geriet das Guardiola-Team kurz vor der Pause durch Elijah Adebayo erneut in Rückstand (45.+2), kämpfte sich aber zurück.

Haaland fehlte wegen einer „Ermüdungsreaktion“ im Fuß, wie es Guardiola bezeichnete. Der Norweger werde vorerst ausfallen. „Wie lange, kann ich nicht sagen. Wir schauen Woche für Woche, Tag für Tag. Wir werden sehen, was passieren wird“, erklärte Guardiola. Eine Ermüdungsreaktion kann, wenn sie sich verschlimmert, zu einem Ermüdungsbruch führen.

Für Haaland war es das erste Ligaspiel in dieser Saison, das er verpasste. Anstelle des Goalgetters, der bei 19 Pflichtspieltreffern in dieser Saison hält (14 in der Liga, 5 in der Champions League) stürmte gegen Luton der argentinische Weltmeister Julian Alvarez. Für City stehen vor der Club-WM kurz vor Weihnachten noch ein bedeutungsloses CL-Spiel bei Roter Stern Belgrad und eine Ligapartie gegen Crystal Palace auf dem Programm.

Chelsea kassierte mit einem 0:2 bei Everton die dritte Auswärtsniederlage in Folge. Der Londoner Großclub rutschte damit auf den zwölften Tabellenplatz ab. Von den vergangenen fünf Ligaspielen hat Chelsea nur eines gewonnen. Der Lokalrivale Fulham fertigte West Ham mit 5:0 ab.