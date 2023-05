Marcel Sabitzer fällt mit Knieverletzung bis Saisonende aus

Marcel Sabitzer fällt für die restliche Saison aus. Das gab sein aktueller Club Manchester United am Montag bekannt. Der österreichische Fußball-Teamspieler laboriert an einer Meniskusverletzung, deretwegen er bereits den 2:0-Sieg am Samstag gegen Wolverhampton versäumte. Über den genauen Grad der Blessur und die Ausfallsdauer wurden keine Angaben gemacht. Damit bleibt offen, ob Sabitzer noch einmal für United spielt und für die Juni-Länderspiele einsatzbereit ist.

Die ÖFB-Auswahl trifft in der EM-Qualifikation am 17. Juni in Brüssel auf Belgien und am 20. Juni in Wien auf Schweden. Auch auf Clubebene herrscht bei Sabitzer Unklarheit. Der Steirer wurde im Jänner vom FC Bayern bis Sommer an ManUnited verliehen. Für die „Red Devils“ brachte es der Mittelfeldspieler seither auf 18 Pflichtspiele und drei Tore. In den vergangenen Wochen deutete Sabitzer des Öfteren an, gerne in Manchester bleiben zu wollen. Allerdings wollen die Bayern für den 29-Jährigen angeblich zumindest 20 Millionen Euro kassieren.

Nach München geholt wurde Sabitzer vom mittlerweile gefeuerten Coach Julian Nagelsmann. Wie dessen Nachfolger Thomas Tuchel über eine mögliche Rückkehr Sabitzers zu den Bayern denkt, ist unklar.