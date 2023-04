Marquez muss sich in Geduld üben

Seit Oktober 2021 in Misano wartet Motorrad-Superstar Marc Marquez auf einen Sieg in der MotoGP. Das wird vorerst auch so bleiben, das dritte Saisonrennen am Sonntag (21, live ServusTV) in Austin, Texas, kommt für den Spanier zu früh.

Seine beim Auftakt in Portimao erlittene Verletzung am Mittelhandknochen ist noch nicht ausgeheilt. Man habe sich geeinigt, keine unnötigen Risiken einzugehen, hieß es von seinem Team Repsol Honda. Marquez wird in Austin erneut von Stefan Bradl ersetzt.

Konkurrenz zeigt kein Interesse an Marquez

Indes wird munter über die Zukunft des sechsfachen Weltmeisters spekuliert. Er soll mit dem Motorrad unzufrieden sein — womöglich mit ein Grund für seine Stürze, weil der 30-Jährige stets volles Risiko gehen muss, um mithalten zu können.

„Meiner Meinung nach ist das Motorrad nicht bereit dafür. Das heißt, entweder er akzeptiert jetzt, dass auch mal ein fünfter, sechster, siebter Platz gut genug ist. Oder er wird weitere Stürze veranstalten“, meinte ServusTV-Experte Alex Hofmann.

Der Vertrag des Spaniers läuft noch bis Ende 2024. Ein vorzeitiger Abschied scheint möglich, allerdings herrscht derzeit kein Interesse bei Teams wie Ducati, Aprilia, Yamaha oder auch KTM, wie speedweek.com berichtete. „Wenn er gewinnt, ist es der Fahrer. Wenn er verliert, wird die Schuld auf mein Motorrad geschoben“, erklärte KTM-Chef Stefan Pierer.