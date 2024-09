Martin gewann MotoGP-Sprint in Misano

Jorge Martin hat den MotoGP-Sprint zum Großen Preis von San Marino in Misano gewonnen.

Der spanische WM-Leader baute am Samstag dank eines Traumstarts den Vorsprung auf den zweitplatzierten Ducati-Kollegen Francesco Bagnaia auf 26 Punkte aus, Dritter wurde mit Franco Morbidelli ein weiterer Ducati-Fahrer.

Pedro Acosta belegte den sechsten Platz direkt vor seinen KTM-Werkskollegen Brad Binder und Jack Miller. Das Hauptrennen findet am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV, Sky) statt.

Der von Startplatz vier ins kurze Rennen über 13 Runden gegangene Martin bremste sich in der ersten Kurve in Führung. Diese verteidigte Martin zu seinem fünften Sprintsieg in der laufenden Saison.

Im Qualifying zuvor hatte sich Bagnaia die Pole Position beim Heimrennen mit einem Streckenrekord vor seinen beiden italienischen Landsmännern Morbidelli und Marco Bezzecchi gesichert, allesamt Absolventen der Valentino-Rossi-Akademie.