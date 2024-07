Max-Theurer und Österreichs Team im Dressur-Finale

Österreichs Dressur-Reiterinnen und -Reiter sind am Mittwoch in zwei Olympia-Finali geritten. Vor der malerischen Kulisse des Schloss Versailles qualifizierte sich Victoria Max-Theurer auf Abegglen als Zweite der Gruppe F für den Grand Prix Spezial, in dem es am Sonntag (10.00 Uhr) um die Medaillen geht. Zusammen mit Florian Bacher (Fidertraum Old) und Stefan Lehfellner (Roberto Carlos) steht die Oberösterreicherin auch im Team-Finale der Top Ten am Samstag (10.00).

Bei ihrer sechsten Olympia-Teilnahme schaffte Max-Theurer, die Rang acht von Athen 2004 als ihr bisher bestes Ergebnis vorweisen kann, 74,301 Prozentpunkte. Das war die insgesamt 14.-beste Wertung im 60er-Feld. „Ich bin unglaublich zufrieden heute. Natürlich ist so eine Kulisse immer voller Überraschungen, da kann sehr viel passieren. So etwas hat Abegglen auch noch nie gesehen. Beim Hinuntergehen war er etwas nervös, aber er hat sehr gut zugehört“, sagte Max-Theurer.

Bacher verpasste mit 71,009 Prozentpunkten den Aufstieg ebenso wie Lehfellner, der bereits am Dienstag als Ersatzmann für Christian Schumach 68,183 erreicht hatte. Sie belegten damit die Ränge 26 und 37. Die Top 18 kamen ins Finale.

Im Team gelang dem Trio mit 213,493 Prozentpunkten der Sprung in den Grand Prix Spezial, das Finale der besten zehn. „Der Spezial ist schwer und wir müssen da wieder sehr gut performen. Ich freue mich allerdings schon richtig drauf“, meinte Bacher.