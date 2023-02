McLaren enthüllte neune F1-Boliden MCL60

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Das McLaren F1 Team stellte am Montagabend ihr neues Auto für die diesjährige Formel-1-Saison vor. Im bekannten Papaya-Design und erneut mit der Mercedes-Power-Unit ausgestattet, wurde der MCL60 am Montag der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Sehr auffallend sind die unlackierten Flächen in Carbon und die nach unten gerichteten und gestrafften Seitenkästen.

Lesen Sie auch

Zum Thema Lack und Gewicht sagte der neue Teamchef Andrea Stella: „Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass unsere Ingenieure einen guten Job gemacht haben. Sie waren in der Lage, in mehreren Bereichen Gewicht einzusparen. In dieser Hinsicht sind wir mit unserem Auto also in einer guten Position. Und wir können endlich etwas mehr Platz für Orange und Weiß auf dem Auto lassen, anstatt es bis zum letzten Stück abzukratzen.“