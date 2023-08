Medaillenchancen für OÖ-Talent

Mit einem sehr guten Gefühl macht sich Matthias Lasch am Samstag auf den Weg zur Leichtathletik-U20-EM in Jerusalem (ISR). Der 18-jährige Scharnsteiner löschte in Landquart (SUI) bei seinem bisher einzigen Zehnkampf in diesem Jahr mit 7791 Punkten nicht nur den „Uralt-U20-Rekord“ von Sepp Zeilbauer (7783/1971) aus, sondern registrierte zuletzt im Training auch Fortschritte vor allem über die Hürden und im Stabhochsprung.

„Da ist technisch viel weiter gegangen und da sind auch noch viele Punkte zu holen, im Vergleich zu meiner persönlichen Bestzeit, die ich jetzt in Jerusalem angreifen will“, erklärte das Mehrkampf-Talent von der TGW Zehnkampf-Union.

„Wird ein richtiger Kampf“

Bei der U20-WM in Cali (COL) im Vorjahr wurde Lasch als Bester des Jahrgangs 2004 hervorragender Siebter. „Es wird sicher ein richtiger Kampf mit den Jungen, die nachkommen“, ist Lasch, der bei den Nachwuchs-Titelkämpfen in Israel als Vierter gereiht ist, überzeugt.

„Wir sind alle auf rund 50 Punkte zusammen. Das Podest ist also möglich. In einem Zehnkampf kann an den zwei Wettkampf-Tagen (Mittwoch, Donnerstag/Anm.) aber auch immer in alle Richtungen etwas passieren“, betonte der amtierende Staatsmeister im Speerwurf.

Betreut wird Lasch vor Ort von Trainer Wolfgang Adler sowie seinem Bruder Leo, der wichtiger Trainingspartner ist und auch Funktionen im Coaching inne hat.

Von Daniel Gruber