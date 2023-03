Mehr Bayern-Fans als Einwohner

Es gibt wohl keinen Ort der Welt, der dem heutigen Rückspiel im Achtelfinale der Champions-League zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain (21, live ServusTV) so entgegenfiebert wie Natternbach im Hausruckviertel. Der Grund? In der ruhigen 2292-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Grieskirchen ist der mit 2300 Mitgliedern größte Bayern-Fanclub Österreichs beheimatet.

Auch am Mittwoch machen sich wieder 80 Mitglieder in zwei Bussen auf den Weg in die Allianz Arena, um ihr Team zum Aufstieg ins Viertelfinale zu peitschen. „Dabei mussten wir etlichen Mitgliedern absagen, hätten wir noch viel mehr Anfragen gehabt“, sagte Obmann Johannes Obernhumer, der auch federführend an der Gründung des Fanclubs im Jahr 1989 beteiligt war.

Zumindest 15 Ausfahrten nach München pro Saison werden absolviert, etliche Mitglieder verpassen durch ihre Dauerkarte aber kaum ein Spiel ihres Herzensklubs und man ist immer wieder auch bei Auswärtsspielen mit von der Partie.

Prominente Mitglieder

Ist man einmal nicht hautnah im Stadion mit dabei, versammelt man sich im eigens eingerichteten Klub-Heim am Natternbacher Sportplatz zum Public Viewing und drückt die Daumen. Dabei taucht dann schonmal das ein oder andere prominente Gesicht auf.

Skisprung-Olympiasieger Stefan Kraft ist ebenso beim Fanclub wie Ski-Weltmeisterin Michaela Kirchgasser oder Ex-Vöest-Meisterkicker Ferdinand Milanovich. Ein besonderes Highlight sind die Weihnachtsfeiern des Klubs, wo immer wieder einmal ein Spieler des deutschen Rekordmeisters zu Besuch kommt. So schauten unter anderem Toni Kroos, David Alaba, Claudio Pizarro oder Owen Hargreaves in Natternbach vorbei.

Doch auch seinen sozialen Auftrag nimmt die Vereinigung der Bayern-Fans mehr als ernst. Zuletzt erfolgte etwa eine Spende an die Kinderkrebshilfe, wofür eine eigene Tombola organisiert wurde. „Da sind wir schon immer sehr glücklich, wenn wir helfen können“, verriet der Obmann.

