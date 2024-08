Mehrnbach ist bereit für die heimische Motocross-Elite

Staatsmeisterschaftsläufe in vier Klassen am 1. September am GÜPl Asenham

Die Läufe zur österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaft am 1. September bringen die besten Fahrer Österreichs und starke Piloten aus dem Ausland ins Innviertel. Bereits am 31. August ab 13 Uhr werden Top-Fahrer in Mehrnbach trainieren. Mit der Motocross-Freestyle Show am Samstag startet der HSV Ried gegen 19 Uhr ins Wochenende durch.

Derzeit laufen alle Vorbereitungen auf Hochtouren, der HSV Ried liegt sehr gut im Zeitplan. „Wir müssen noch vieles für die Veranstaltung aufbauen, jedoch liegen wir gut im Plan. Die nächsten Tage werden sicherlich sehr intensiv werden, aber wir sind ein großartiges Team und schaffen das“, ist HSV-Ried-Präsident Jürgen Kinz voller Zuversicht.

Lesen Sie auch

Schauplatz des PS-Spektakels ist die internationale Rennstrecke am Garnisonsübungsplatz in Asenham, Gemeinde Mehrnbach. „Ich bin schon viele Rennen auf der ganzen Welt gefahren, Mehrnbach zählt sicherlich zu den Top-Strecken, die Zuschauer haben eine gute Einsicht und sehen viel von den Rennen“, verspricht Mitfavorit Pascal Rauchenecker (Husqvarna) bewegende Eindrücke. Auch für KTM-Pilot Michael Sandner ist Mehrnbach ein ganz besonderes Rennen: „Da sind die meisten Fans von mir, wir werden ein schönes Motocross-Wochenende sehen“, so der KTM-Pilot.

Freier Eintritt

Bereits am Samstag wird am „GÜPL“ Asenham eine ganze Armada von MX-Piloten zu Übungszwecken erwartet: „Es ist die letzte Gelegenheit vor der ÖM in Mehrnbach auf der Rennstrecke trainieren zu können. Wir erwarten weit über 100 Fahrer am Samstag“, bestätigte Kinz.

Die Freestyle Motocross Show wird ab 19 Uhr ebendort gestartet, der HSV Ried gewährt dazu auch heuer kostenlosen Zutritt für alle Fans. „Die Freestyle Show hat schon die letzten Jahre sehr viele Fans angelockt, wir wollen diese auch heuer bei freiem Eintritt anbieten und hoffen, dass die Fans dann auch am Sonntag zu den ÖM-Rennen nach Mehrnbach kommen“, meinte Kinz.

Am Sonntag steigt dann der einzige Motocross-ÖM-Lauf der Saison in Oberösterreich. In allen vier Klassen werden je zwei Läufe zur Staatsmeisterschaft gefahren.

Weitere Infos unter: www.hsv-ried-mx.at.