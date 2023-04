„Mein Knie ist besser als davor“

„Ständige Schmerzen“ und wiederkehrende Verletzungsprobleme durch die Schonhaltung zwangen Siebenkämpferin Ivona Dadic im Winter zu einer Meniskus-Arthroskopie.

„Mein rechtes Knie ist jetzt besser als davor. Ich kann wieder alles machen, bin schmerzfrei und es wird sicher eine spannende Saison“, ist die 29-jährige Welserin mit dem Heilungsverlauf sehr zufrieden.

Im Trainingsprozess geht es für die Hallen-WM-Silberne von 2018 um die behutsame Steigerung der Belastungsverträglichkeit.

„Da ich auf Krücken unterwegs war, ist der Muskel natürlich geschrumpft und nun muss ich mir das Volumen wieder erarbeiten“, erklärte Dadic.

Gute Chancen für WM

Mit dem Ziel, bei der WM im August in Budapest (HUN) konkurrenzfähig zu sein, will Dadic „so spät wie möglich“ in die Saison einsteigen — Planungen laufen für den Siebenkampf in Bydgoszcz (POL) am 22. und 23. Juli.

„In Polen stehe ich auf der Startliste und durch meinen Vorjahressieg in Talence (FRA/Anm.) sollten für die WM-Qualifikation rund 6100 Punkte reichen“, meinte Dadic, die zuvor Starts in einzelnen Disziplinen andenkt.

