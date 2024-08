Meister Leverkusen startete mit Zittersieg: Siegtor in 101. Minute

Meister Bayer Leverkusen hat die deutsche Fußball-Bundesliga-Saison mit einem Zittersieg eröffnet. Der Double-Gewinner setzte sich am Freitagabend in einem packenden Auftaktspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 3:2 (2:0) durch. Die Entscheidung brachte ein Elfmeternachschuss von Jungstar Florian Wirtz in der 101. Minute. Bei Gladbach bot Neuzugang Kevin Stöger eine starke, aber am Ende trotz eines Assists zum Ausgleich unbelohnte Partie.

Leverkusen hatte eine Zwei-Tore-Führung durch Treffer von Granit Xhaka (12.) und Wirtz (38.) verspielt. Nico Elvedi (59.) und Tim Kleindienst (85.) trafen für die Gladbacher, bei denen Stöger im offensiven Mittelfeld durchspielte. Der von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nicht für die EM in Deutschland berücksichtigte Oberösterreicher führte Standardsituationen aus und setzte immer wieder Akzente. Landsmann Stefan Lainer, der es ebenfalls knapp nicht in den EM-Kader geschafft hatte, kam in der 13-minütigen Nachspielzeit zu einem Kurzeinsatz.

Lesen Sie auch

Xhaka sorgte für das erste Tor der neuen Ligasaison – in für ihn klassischer Manier mit einem platzierten Distanzschuss. Leverkusen traf durch Victor Boniface (18.) und Edmond Tapsoba (22.) noch zweimal die Latte, ehe Wirtz den Ball nach einem abgewehrten Versuch von Alejandro Grimaldo im Nachschuss zum 2:0 versenkte (38.). Der vermeintliche Anschlusstreffer von Kleindienst, der den Ball aus wenigen Zentimetern per Kopf über die Linie gewuchtet hatte, zählte wegen nach Video-Studium wegen vorangegangenen Foulspiels nicht (42.).

Nach Seitenwechsel fiel die VAR-Entscheidung zugunsten der Gladbacher aus. Bei einer Freistoßflanke von Stöger wurde Ko Itakura für knapp nicht im Abseits befunden. Die Kopfball-Hereingabe des Japaners verwertete Elvedi im zweiten Versuch. Den ersten hatte Leverkusen-Goalie Lukas Hradecky noch pariert. In der 85. Minute fand Stöger mit einem Idealzuspiel im Strafraum Kleindienst und der vom Ligarivalen Heidenheim geholte Stürmer vollendete im Fallen.

Gladbach träumte bereits von einem Punktgewinn, nach einem Foul von Itakura an Amine Adli und Video-Studium gab es aber Elfmeter. Wirtz scheiterte erst an Jonas Omlin, versenkte das Spielgerät aber im zweiten Versuch.

Leverkusen ist damit saisonübergreifend bereits 35 Ligaspiele ungeschlagen. In der vergangenen Spielzeit verlor die Werkself im nationalen Geschäft nicht eine einzige Partie. Die bisher letzte Liganiederlage für das Team von Xabi Alonso setzte es am 27. Mai 2023 mit 0:3 gegen den VfL Bochum. Stöger erzielte damals einen Treffer für die Bochumer, die er nach dem zum wiederholten Mal geschafften Klassenerhalt im Sommer in Richtung Mönchengladbach verlassen hat.