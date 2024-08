Meister Sturm besiegt Altach – Klagenfurt gewinnt erstmals

Mit dem dritten Arbeitssieg in Serie hat Sturm Graz zum spielfreien Bundesliga-Tabellenführer Salzburg aufgeschlossen. Der Fußball-Meister besiegte Altach am Samstag in der 4. Runde zuhause dank einer Steigerung in Hälfte zwei mit 2:1. Die Tore erzielten Mika Biereth (65.) und Tomi Horvat (78.), für die zuletzt zweimal siegreichen Altacher kam der Anschlusstreffer durch Lukas Gugganig zu spät (87.). Klagenfurt ist nach dem ersten Sieg, einem 1:0 in Tirol, nicht mehr Letzter.

Peter Pacult durfte in seinem 100. Bundesligaspiel auf der Trainerbank der Kärntner dank eines Treffers von David Toshevski in der 66. Minute jubeln. Sein Team schob sich mit den drei Punkten bei der WSG Tirol vom Tabellenende ins Mittelfeld nach vor.

Am Sonntag könnte sich Rapid mit einem Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz an die Tabellenspitze setzen. Die Wiener Austria empfängt den LASK, der WAC den noch sieglosen Aufsteiger GAK (alle 17.00 Uhr). Salzburgs Ligaspiel gegen den TSV Hartberg wurde nach einem Antrag der Bullen vor dem Play-off-Rückspiel zur Champions League gegen Dynamo Kiew (Dienstag) verschoben.