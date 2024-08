Meister Sturm Graz legt mit 0:1 bei Rapid Fehlstart hin

Rapid hat auch das vierte Pflichtspiel in dieser Fußball-Saison gewonnen und damit für einen Bundesliga-Fehlstart von Meister Sturm Graz gesorgt. Die Hütteldorfer behielten am Sonntag zum Abschluss der Auftaktrunde vor 23.400 Zuschauern im Allianz Stadion gegen die Steirer dank eines Tors von Neo-Stürmer Dion Beljo zurecht mit 1:0 die Oberhand. Der Wiener Lokalrivale Austria verpatzte hingegen nach dem Europacup-Aus auch den Ligastart mit einem 0:1 bei Blau-Weiß Linz.

Rapid gelang mit dem 1:0-Sieg eine erfolgreiche Revanche für das am 1. Mai verlorene Cupfinale gegen den Doublegewinner, der die vergangenen drei Duelle mit Rapid allesamt gewonnen hatte. In der ersten Hälfte ging es hin und her, die Hausherren waren aber mit der Treffer von Beljo (30.) effizienter. In der zweiten Hälfte hatte Grün-Weiß die Partie komplett im Griff, ließ keine nennenswerte Chance mehr zu.

Lesen Sie auch

Die Wiener Austria kassierte mit dem 0:1 in Linz nach ihrem frühen Europacup-Aus den nächsten Tiefschlag. Das Goldtor für Blau-Weiß erzielte der eingewechselte Simon Seidl (78.). Blau-Weiß feierte damit im fünften Anlauf nach dem Aufstieg im Vorjahr den ersten Sieg gegen die Austria. Die Wiener dagegen setzten eine Unserie fort: Sie starteten zum bereits sechsten Mal in Folge mit einer Niederlage in die Bundesliga-Saison.

Erster Tabellenführer ist der WAC, der am Samstag im Kärntner Duell mit Austria Klagenfurt vor eigenem Publikum mit einem 4:1 als klarer Sieger hervorgegangen war. Auswärts hatten sich an diesem Tag der LASK (2:1 in Hartberg) und WSG Tirol (2:1 in Altach) durchgesetzt. Vizemeister Red Bull Salzburg war schon am Freitag mit 3:2 bei Aufsteiger GAK siegreich geblieben. Salzburg und Rapid durften sich damit über gelungene Generalproben vor den Europacup-Einsätzen kommende Woche freuen.