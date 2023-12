Das letzte Pflichtspiel bestritt Marcel Ziegl am 27. Mai, insgesamt stand der verletzungsgeplagte Kapitän 2023 nur 976 Minuten für „seine“ SV Guntamatic Ried auf dem Feld. Begonnen hat der aktuelle Leidensweg mit einer Meniskus-Operation im Oktober 2022, gefolgt von einem Knorpelschaden.

Am Ende bezahlte er den Einsatz im erfolglosen Bundesliga-Abstiegskampf samt ständiger Fehlbelastung des rechten Fußes mit einem hartnäckigen Fersensporn. Was er sich nach einer mehrwöchigen Therapie in Deutschland bei Ex-ÖFB-Physiotherapeut Mike Steverding und intensiver Nachbehandlung im Innviertel zum heutigen 31. Geburtstag wünscht? „Gesund sein, das ist wirklich das, was ich mir am meisten wünsche“, meinte der Fußball-Routinier im VOLKSBLATT-Interview.

Herr Ziegl, an die Geburtstagswünsche schließt sich gleich die nächste Frage an: Wie geht es Ihrem Fuß aktuell?

Es ist noch nicht ganz so, wie es sein soll. Eine ewige Spielerei zwischen Be- und Entlastung. Ist es zu viel, meldet sich etwas. Aber ich bin im Kopf sehr frei und positiv gestimmt. Deshalb geht es mir allgemein gut.

War seit der Rückkehr aus Deutschland schon Training mit der Mannschaft möglich?

Jein. Ich habe einen Teil mitgemacht, aber im Endeffekt hat jeder gewusst, dass es sich für den Herbst nicht mehr ausgeht. Dementsprechend sind wir es langsam angegangen.

Sie haben eine richtige Odyssee hinter sich, wenn man das so sagen darf. Sind Ihnen da auch einmal Gedanken an ein Karriereende gekommen?

Natürlich, da geht dir von bis alles durch den Kopf. Man muss immer verschiedene Aspekte sehen. Das eine war die sportliche Situation, der Abstieg. Das andere, das ich gemerkt habe, dass ich dem Körper etwas zugemutet habe, was sicher nicht gescheit war. Dementsprechend habe ich nicht nur den Abstieg zu verarbeiten gehabt, sondern auch meine eigenen Schmerzen. Es war mental eine sehr schwere Zeit. Das hat mich in den letzten Monaten geprägt und ist sicher nicht spurlos vorübergegangen.

Wie haben Sie es geschafft, da wieder herauszukommen?

Das Wichtigste ist, wie überall, nicht nur wenn es um die Gesundheit geht: Du musst ehrlich zu dir selbst sein, dir eingestehen, dass das nicht gescheit war. Und du musst die Sinnhaftigkeit hinterfragen, wenn du nur bei 70 Prozent bist, ob es dem Verein hilft. Ich bin das über den Sommer sehr gut angegangen. Wir haben nach einem sehr detaillierten Plan gearbeitet, dass der Bewegungsapparat und -ablauf wieder passt. Die Richtung hat gestimmt und das war gut für den Kopf.

Und dann kam der Rückschlag mit der Ferse, oder?

Ja, aber das sind wir dann wieder genauso angegangen — nichts überstürzen und haben schließlich extern Hilfe gesucht. Der Tapetenwechsel hat gutgetan.

Ist ein Einstieg ins Training im Jänner möglich?

Ich bin definitiv noch nicht bei 100 Prozent, kann nicht sagen, ob ich im Jänner fit bin oder im Februar. Aber ich bin zufrieden, wie wir das jetzt angegangen sind. Und natürlich tut es gut, wenn die Mannschaft gut performt und fleißig Punkte hamstert. Ich bin sehr zufrieden, in welche Richtung wir uns bewegen.

Gutes Stichwort. Ried hat als Zweiter acht Punkte Rückstand auf den GAK. Ist der Zweitliga-Titel noch möglich?

Ich bin überzeugt, dass wir in der Rückrunde die meisten Punkte machen können und auch machen werden. Ob es am Schluss für Platz eins reicht, kann keiner sagen. Wir sollten auf uns schauen, unsere Spiele gewinnen.