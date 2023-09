Mentale Achterbahnfahrt für LASK

Vor Europacup-Highlights waren Linzer in letzten Jahren aber stets top

Was haben Austria Klagenfurt, FC Liverpool, TSV Hartberg und der SC Imst gemeinsam? Sie alle treffen in den kommenden zwei Wochen auf den LASK. Der damit nicht nur sportlich, sondern auch stimmungstechnisch eine Achterbahnfahrt zu bewältigen hat.

Dürften es am Samstag (17) in Kärnten um die 4000 Zuschauer und im Cup im Oberinntal noch einmal deutlich weniger werden, wartet kommenden Donnerstag der Europacup-Kracher in der wohl rappelvollen Raiffeisen Arena.

Lesen Sie auch

Allen voran mental eine Herausforderung, wenngleich Außenbahnspieler Florian Flecker meinte: „Für mich ändert sich nicht wirklich viel. Natürlich ist das Spiel gegen Liverpool etwas Besonderes, aber wir müssen in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen“, sagte der Steirer. Dass der LASK diesen Spagat meistern kann, beweist eine eindrucksvolle Bilanz aus den letzten Jahren: Unmittelbar vor den Highlight-Spielen gegen Tottenham, Sporting, Basel, Brügge, Eindhoven, Alkmaar, Manchester United und Slavia Prag gelang 14 Mal ein Sieg, einmal wurde remisiert, einmal verloren.

„Wenn wir wieder marschieren, gegen den Ball Intensität reinkriegen, mit Ball Ideen haben, dann ist es wurscht, wer kommt. Wir werden bei jedem Spiel alles reinhauen“, versprach Flecker.

Von Christoph Gaigg