Messi gegen Ronaldo: 2,5 Millionen für VIP-Ticket

Ein saudi-arabischer Geschäftsmann hat rund 2,5 Millionen Euro für ein VIP-Ticket für ein Freundschaftsspiel mit Cristiano Ronald und Lionel Messi bezahlt. Im Rahmen einer Benefiz-Aktion setzte sich der Immobilien-Investor Mushred Al-Ghamdi durch, er darf sich nun u.a. mit den Fußball-Superstars ablichten lassen. Messi trifft mit Paris Saint-Germain am Donnerstag in Riad auf Ronaldos Team, das aus Spielern seines neuen Clubs Al-Nassr sowie von Al-Hilal zusammengestellt wird.

Ronaldo wird nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien sein Debüt für den neuen Arbeitgeber geben. Der 37-Jährige hatte Anfang Jänner bei Al-Nassr unterschrieben, für seinen Zweieinhalbjahresvertrag soll er inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Saison bekommen. Laut Berichten gab es für die Partie gegen PSG mehr als zwei Millionen Online-Ticketanfragen. Rund 70.000 Fans haben Platz im King Fahd Stadion.

Lesen Sie auch

36 Mal trafen die viele Jahre in Spanien bei Real bzw. Barcelona engagierten Ronaldo und Messi schon aufeinander, meist in wichtigen Spielen. Beim 37. Duell geht es vor allem um PR und viel Geld. Etwas mehr als zehn Millionen Euro soll Paris Saint-Germain für den Abstecher nach Saudi-Arabien erhalten. Davor macht der Club noch in Katar, dem Heimatland der Besitzer, Station. Wie sinnvoll der Trip mit dem Flug in der Nacht, Ankunft am frühen Mittwochmorgen, Showtraining in Katar am gleichen Tag, dem Spiel am Donnerstag (18.00 Uhr MEZ) und der Rückreise danach nach Paris ist, bleibt dahingestellt.

Dass Messi als Werbegesicht einer Tourismus-Kampagne auch noch eine geschäftliche Verbindung zu Saudi-Arabien hat, macht das Wiedersehen der mehrfachen Weltfußballer noch ein bisschen bemerkenswerter. Medienberichten zufolge hatte Ronaldo damals ein entsprechendes Angebot ausgeschlagen, Messi nahm es an. Saudi-Arabien gilt auch als Kandidaten-Rivale einer Südamerika-Bewerbung mit Argentinien und Uruguay sowie Paraguay und Chile für die Jubiläums-WM 2030.

Europäische Fußball-Stars sind dieser Tage ohnehin oft zu Gast in Riad. Spaniens Supercup ging dort am vergangenen Wochenende mit dem Finale zwischen Barcelona und Real Madrid über die Bühne. Italiens Supercup wird am (heutigen) Mittwoch zwischen Milan und Inter Mailand ebenfalls im King Fahd Stadion ausgespielt.