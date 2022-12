Messi setzt sich Krone auf

Die wohl umstrittenste Weltmeisterschaft aller Zeiten wird im Winter in Katar ausgetragen. Am vierten Adventsonntag feiert Argentinien in einem spektakulären Endspiel gegen Frankreich im Elfmeterschießen zum dritten Mal den Titel, Lionel Messi krönt damit seine einzigartige Karriere.

***

Lesen Sie auch

Während Deutschland zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase scheitert, avanciert Marokko mit dem ersten Halbfinaleinzug einer afrikanischen Mannschaft aller Zeiten zur WM-Sensation.

***

Gastgeber Katar und die FIFA stehen aufgrund der Ungereimtheiten bei der Vergabe, der Menschenrechtsverletzungen vor Ort, der verheerenden Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter und des Verbots der Regenbogenbinde, die mehrere Teams als Zeichen für Gleichberechtigung tragen wollten, massiv in der Kritik. Hinzu kommen sündteure Investitionen u.a. in Stadien, die danach teils rück- und abgebaut werden.

***

Österreich muss sich nach einer Niederlage im Play-off gegen Wales erneut mit der Zuschauerrolle begnügen. Ende April wird Ralf Rangnick als Nachfolger von Teamchef Franco Foda bestellt, mit dem man zum Auftakt Kroatien mit 3:0 bezwingt. Nach dem Abstieg aus Liga A der Nations League folgt noch ein beachtenswertes 2:0 über Italien.

***

Auch das Frauen-Nationalteam verpasst die ersehnte erste WM-Teilnahme durch ein 0:1 Anfang Oktober gegen Schottland. Zuvor gelingt bei der EM in England nach Siegen über Nordirland (2:0) und Norwegen (1:0) der Sprung ins Viertelfinale. Dort ist gegen Deutschland mit 0:2 Endstation.

***

David Alaba feiert mit einem 1:0 gegen Liverpool seinen dritten Titel in der Champions League, den ersten mit Neo-Klub Real Madrid. Der Wiener wird zum dritten Mal zu Österreichs Sportler und zum neunten Mal zum Fußballer des Jahres gewählt.

***

Österreichs Mannschaft des Jahres, RB Salzburg, dominiert erneut die nationalen Bewerbe. Ende April fixieren die Bullen den neunten Meistertitel in Serie, im Cup-Finale am 1. Mai in Klagenfurt lassen die Salzburger der SV Guntamatic Ried beim 3:0 keine Chance. Auch bei den Frauen holt mit St. Pölten der Serienchampion das Double.

***

International fasst Salzburg im Achtelfinale der Champions League nach einem bemerkenswerten 1:1 im Hinspiel gegen den FC Bayern ein 1:7-Debakel aus. In der neuen Saison schlagen sich die Bullen in der Gruppe mit Milan, Chelsea und Dinamo Zagreb hervorragend und qualifizieren sich für die Europa League.

***

Für den LASK läuft es im Frühjahr weiter nicht nach Wunsch. In der Conference League muss man sich im Achtelfinale Slavia Prag beugen, in der Liga verpassen die Athletiker erstmals die Meistergruppe. Anfang Mai übernimmt Dietmar Kühbauer das Traineramt von Andreas Wieland. Mit ihm gelingt ein furioser Saisonstart, die Linzer überwintern als Dritter.

***

Die SV Ried vertraut nach dem kurzen Intermezzo von Robert Ibertsberger seit April erneut auf Trainer Christian Heinle. Nach geschafftem Klassenerhalt verläuft die neue Saison mit Platz elf zur Pause ebenfalls holprig.