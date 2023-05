Messi wechselt laut Berichten im Sommer nach Saudi-Arabien

Lionel Messis Wechsel in die saudi-arabische Fußball-Liga soll laut französischen Medienberichten vor dem Abschluss stehen. Die Nachrichtenagentur AFP zitierte eine Quelle aus dem Königreich, wonach die Unterschrift „beschlossene Sache“ sei. Nur kleine Details seien noch zu klären. Laut Berichten soll der 35-jährige Messi für einen Zweijahresvertrag nicht weniger als 500 Millionen Euro kassieren. Messis Vater dementierte, dass sein Sohn bereits irgendwo unterschrieben habe.

Der Argentinier steht noch bis 30. Juni bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Messi ist bereits seit Jahren Tourismus-Botschafter von Saudi-Arabien. Berichtet wurde bereits, dass der siebenfache Weltfußballer ein Angebot von Al-Hilal vorliegen haben soll. Wie die von der AFP zitierte Person anmerkte, sei der künftige Arbeitgeber aber noch offen. „Es ist Saudi-Arabien, das ihn kauft, kein spezifischer Club. Das Geld kommt von einer Stelle – PIF“, sagte er. Dabei handelt es sich um den saudi-arabischen öffentlichen Investment-Fonds.

Lesen Sie auch

Noch sei nichts fixiert, stellte Jorge Messi am selben Tag klar. „Wir können euch versichern, dass es nichts mit irgendjemandem gibt. Weder mündlich, noch unterschrieben, noch vereinbart, und es wird nichts bis zum Ende der Saison sein“, sagte Messis Vater in einer Erklärung auf Instagram. „Die Entscheidung wird nie getroffen werden, bevor Lionel die Liga mit PSG beendet hat.“ Sobald die Saison vorbei ist, „wird es Zeit sein, zu analysieren und zu sehen, was es da draußen gibt, und dann ist eine Entscheidung zu treffen“.

Messi würde der am besten verdienende Sportler werden. Sein langjähriger Rivale Cristiano Ronaldo kassierte nach seinem Transfer zu Al Nassr nach Saudi-Arabien kolportierte 200 Millionen Euro pro Saison und ist damit der weltweite Top-Verdiener. Der Portugiese unterschrieb bis 2025 in der saudischen Pro League.