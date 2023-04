Micheldorf muss sich neuen Trainer suchen

Das kommt für viele im Fußball-Unterhaus dann doch überraschend. Micheldorfs Trainer Hubert Zauner teilte den Vereinsverantwortlichen im Kremstal am Montagabend mit, dass er aus seinem eigentlich bis Saisonende 2024 laufenden Vertrag aussteigen wird.

Auch die Mannschaft, bei der der Trainer des OÖ-Ligisten maßgeblich an der Zusammenstellung mitgewirkt hatte, ist bereits informiert.

„Ich hatte eine wunderbare Zeit beim Klub und möchte mich schon jetzt bei allen mitwirkenden dafür bedanken“, betonte der 32-jährige, der als eines der größten Trainer-Talente des Landes gilt, im VOLKSBLATT-Gespräch.

Zwar liegen immer wieder Anfragen vor, wie es aber konkret für den Steyrer weitergeht, ist noch nicht entschieden. „In erster Linie gilt es jetzt mit Micheldorf die Saison bestmöglich zu Ende zu spielen und so viele Siege wie möglich einzufahren“, liegt der Fokus des Trainers voll auf den kommenden Aufgaben. Am Freitag gastieren Zauner und sein Team beim ASK St. Valentin.