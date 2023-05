Mick Schumacher darf für Mercedes ran

F1: Red Bull verliert Technik-Chef an McLaren

Erstmals in dieser Saison darf sich Mick Schumacher auf einen Einsatz im Formel-1-Team von Mercedes freuen. Der deutsche Ersatzfahrer wird den W14 am Mittwoch nach dem Grand Prix von Spanien beim Reifentest in Barcelona pilotieren.

Eine willkommene Gelegenheit für den ehemaligen Haas-Fahrer, der derzeit wenig Aussichten auf ein Cockpit hat. „Es ist eine schwierige Situation, weil wir ja zu sind und ich mir für den Mick wünschen würde, dass er einen Sitz bekommt“, sagte Mercedes-Chef Toto Wolff zuletzt in Monaco.

Einen Rückschlag muss Red Bull hinnehmen. Mit Rob Marshall verlässt ein langjähriger Mitarbeiter, aktuell Leiter der technischen Abteilung, das Team mit Saisonende Richtung McLaren.

In Barcelona gehen die Bullen um WM-Leader Max Verstappen dennoch als klarer Favorit ins Rennen. Neu: Die letzte Schikane, die immer wieder für Kritik gesorgt hatte, fällt heuer weg. „Ich denke, es wird spannend sein“, sagte Haas-Pilot Kevin Magnussen.