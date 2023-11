Mick Schumacher fährt Langstrecken-WM für Alpine

Der deutsche Rennfahrer Mick Schumacher geht im kommenden Jahr für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start. Das gab der französische Hersteller am Mittwoch bekannt.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird damit auch bei den legendären 24 Stunden von Le Mans am Steuer des Alpine A424 sitzen. Zudem bleibt der 24-jährige F1-Testfahrer bei Mercedes.

Lesen Sie auch

„Für mich beginnt ein neues Kapitel“, sagte Schumacher. „Ich habe das Rennfahren dieses Jahr schmerzlich vermisst. Es ist das, was ich liebe, seit ich ein Kind war. Und es war manchmal schwer, anderen Fahrern zuzuschauen, wenn sie auf die Strecke gehen“, bekannte der Deutsche, der nach zwei durchwachsenen Jahren in der Motorsport-Königsklasse beim Haas-Team heuer kein Cockpit mehr bekommen hatte.