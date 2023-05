Misolic erster Finalist beim Mauthausen-Challenger

Filip Misolic heißt der erste Finalist beim ATP-100-Challenger in Mauthausen. Der 21-Jährige setzte sich am Samstag im Tennis-Duell zweier Steirer gegen Sebastian Ofner nach 93 Minuten mit 7:6(1),6:4 durch. Es war das erste Aufeinandertreffen der Beiden auf Tour-Level. Im Endspiel am Sonntag (12.30 Uhr/live ORF Sport +) trifft der Kitzbühel-Finalist entweder auf Topfavorit Dominic Thiem oder den Serben Hamad Medjedovic.

„Ich habe gewusst, dass ich vom ersten bis zum letzten Punkt gut spielen muss. Ich habe, glaube ich, eine tolle Leistung geliefert“, freute sich Misolic im ORF-Interview. Der größte Unterschied sei gewesen, dass er mit vielen Varianten wie Slice, Stopps gearbeitet habe. „Das ist gut gelungen.“ Nun hoffen die Organisatoren natürlich auf ein Österreicher-Finale und so sieht es auch Misolic. „Ich hoffe, dass ich gegen Dominic spiele. Es wäre wieder eine große Ehre für mich.“

Bereits zuvor hatte es den ersten österreichischen Turniersieger gegeben: Sam Weissborn sicherte sich an der Seite von Romain Arneodo gegen die Deutschen Constantin Frantzen/Hendrik Jebens mit einem 6:4,6:2-Sieg den Titel.