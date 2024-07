Mit 50 Kubik über den Ring: Der 1. Moped-GP von Spielberg

In gut vier Wochen ist es wieder so weit: Die Motorrad-Elite gastiert im steirischen Murtal. Bevor jedoch Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez oder Brad Binder in Österreich um WM-Punkte fahren, lädt der Red Bull Ring am 15. August zu einer ganz speziellen Rahmenhandlung ein.

Wenige Stunden, ehe die MotoGP-Helden auf der Rennstrecke ihre Arbeit aufnehmen, gehört der Ring am Spielberg den Jüngern der 50-Kubik-Fraktion.

Der erste „Moped-GP von Österreich“ am Red Bull Ring verspricht jede Menge Nostalgie und Fahrspaß mit Gleichgesinnten.

Seit 2016 sind die besten Motorrad-Rennfahrer der Welt jedes Jahr rund um Mariä Himmelfahrt in Österreich zu Gast. Rund um diesen Feiertag wird am Spielberg die Begeisterung für zwei Räder zelebriert. Um diesem Enthusiasmus mit einer weiteren einzigartigen Rahmenveranstaltung Rechnung zu tragen, feiert der „Moped-GP von Österreich“ am 15. August seine Premiere am Red Bull Ring.

Postler-Honda, Schwarze Sau und Stangl-Puch

Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit, Straßenlage oder Liter-Leistung, sondern darum, die in Österreich seit vielen Jahrzehnten verwurzelte Tradition des Moped-Fahrens hochleben zu lassen und auf diese Weise die Zweiradfans auf ein typisch rot-weiß-rotes Rennwochenende einzustimmen.

Teilnehmen können alle Piloten mit einem Moped mit maximal 50 Kubikzentimetern Hubraum und einem dafür gültigen Führerschein. Wer den Red Bull Ring einmal aus einer speziellen Perspektive erleben möchte, sollte sich seinen Startplatz für den ersten „Moped-GP von Österreich“ sichern.

Alle haben die Chance, dabei zu sein, doch die Teilnehmerzahl ist limitiert, es gilt also das Motto „first come, first served“.

Zweirad-Festival

Von 16. bis 18. August erleben Fans rund um die Motorrad-Weltmeisterschaft im Herzen der Steiermark doppelte Rennatmosphäre mit dem Sprint am Samstag und dem Grand Prix am Sonntag.

Zudem garantiert die MotoGP Bike City Motorsport-Entertainment und Festival-Feeling mit Stunt-Shows und Live Acts. Wer den Stars ganz nahe sein möchte, ist dort bestens aufgehoben.

Alle Informationen zum ersten „Moped-GP von Österreich“, dem „Motorrad Grand Prix von Österreich 2024“ und Tickets gibt es unter www.redbullring.com.