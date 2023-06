Mit Erfolgserlebnis auf Titeljagd

Auf die erfolgreichen OÖ-Leichtathleten warten nach dem Aufstieg in Division II bei der Team-EM in Polen bereits heute und am Sonntag die nächsten Wettkämpfe. Steuerten Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger und Co. in Chorzow noch beachtliche 137,75 Punkte zu den 473,5 ÖLV-Gesamtzählern bei, gehen nun, bis auf Weißhaidinger und 400-m-Spezialistin Susanne Gogl-Walli (WM-Vorbereitung), alle sieben weiteren OÖ-Akteure bei den Landesmeisterschaften in der Linzer Oberbank Arena auf Titeljagd.

„Die OÖ-Meisterschaften sind einfach auf Landesebene der wichtigste Wettkampf. Wir müssen diesem Event wieder die ihm zustehende Bedeutung geben und die Landesmeisterschaften sollen in den nächsten Jahren

Lesen Sie auch

kontinuierlich zu Festen der Leichtathletik aufgebaut werden“, betonte OÖLV-Präsident Roland Werthner, der sich dennoch freut, beinahe die gesamte heimische Elite versammelt zu sehen.

Top-Duell in Linz

So wird es etwa im Kugelstoßen zum Duell der beiden Top-Siebenkämpferinnen Verena Mayr (Union Ebensee) und Sarah Lagger kommen, Alexander Auer (beide TGW Zehnkampf-Union) sich nach seinem Stabhochsprung-Sieg in Polen auch in Linz in die Luft katapultieren oder Dreisprung-Staatsmeisterin Jana Schnabel (ULC Linz Oberbank) erneut ihr Können zeigen. DaGr